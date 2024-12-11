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В Сочи будут судить жениха, сломавшего челюсть невесте
В Сочи будут судить жениха, сломавшего челюсть невесте - РИА Новости, 11.12.2024
В Сочи будут судить жениха, сломавшего челюсть невесте
Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который сломал челюсть своей невесте накануне их... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:37
2024-12-11T18:37
2024-12-11T18:37
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Прокуратура Адлерского района Сочи направила в суд обвинительный акт по уголовному делу против мужчины, который сломал челюсть своей невесте накануне их свадьбы, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Следствием предварительно установлено, что жених накануне свадьбы в ходе внезапной ссоры ударил свою невесту по лицу, сломав ей челюсть. Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью не опасного для жизни человека). "В настоящее время по уголовному делу утвержден обвинительный акт, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы", - говорится в Telegram-канале прокуратуры Краснодарского края.
https://ria.ru/20241211/maksakova-1988551939.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край
В Сочи будут судить жениха, сломавшего челюсть невесте
В Сочи будут судить жениха, сломавшего челюсть невесте накануне свадьбы