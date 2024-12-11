Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии
Суд приговорил гражданина Израиля и Украины Кесельмана к шести годам колонии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов.
"Лефортовский суд столицы приговорил моего подзащитного по двум эпизодам этого преступления к восьми годам, позднее Мосгорсуд согласился с тем, что это не два эпизода, а один длящийся, и снизил наказание до шести лет колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ. "В какой-то момент они заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа они заявили, что пострадают родственники моего подзащитного, которые проживали в Украине. Угрозы были реальными", - отметил Курганов.
Адвокат подчеркнул, что в отношении Кесельмана расследуется дело о мошенничестве в связи с теми же колл-центрами, потерпевшими являются исключительно граждане иностранных государств, "россиян среди них нет".
По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день.
Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.
Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.