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Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024
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06:18 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/sud-1988539766.html
Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии
Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024
Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии
Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:18
2024-12-11T06:18
израиль
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов. "Лефортовский суд столицы приговорил моего подзащитного по двум эпизодам этого преступления к восьми годам, позднее Мосгорсуд согласился с тем, что это не два эпизода, а один длящийся, и снизил наказание до шести лет колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ. "В какой-то момент они заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа они заявили, что пострадают родственники моего подзащитного, которые проживали в Украине. Угрозы были реальными", - отметил Курганов. Адвокат подчеркнул, что в отношении Кесельмана расследуется дело о мошенничестве в связи с теми же колл-центрами, потерпевшими являются исключительно граждане иностранных государств, "россиян среди них нет". Как ранее заявили в ФСБ России, в стране накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от деятельности колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день. Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.
https://ria.ru/20241209/moshenniki-1988076496.html
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израиль, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, московский городской суд, происшествия
Израиль, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Московский городской суд, Происшествия
Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии

Суд приговорил гражданина Израиля и Украины Кесельмана к шести годам колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов.
"Лефортовский суд столицы приговорил моего подзащитного по двум эпизодам этого преступления к восьми годам, позднее Мосгорсуд согласился с тем, что это не два эпизода, а один длящийся, и снизил наказание до шести лет колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
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Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ. "В какой-то момент они заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа они заявили, что пострадают родственники моего подзащитного, которые проживали в Украине. Угрозы были реальными", - отметил Курганов.
Адвокат подчеркнул, что в отношении Кесельмана расследуется дело о мошенничестве в связи с теми же колл-центрами, потерпевшими являются исключительно граждане иностранных государств, "россиян среди них нет".
Как ранее заявили в ФСБ России, в стране накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от деятельности колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах.
По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день.
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Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.
Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.
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