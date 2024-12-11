https://ria.ru/20241211/sud-1988539766.html

Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии

Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии - РИА Новости, 11.12.2024

Организатор ложных звонков о минировании получил шесть лет колонии

Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T06:18

2024-12-11T06:18

2024-12-11T06:18

израиль

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Столичный суд приговорил к шести годам колонии гражданина Израиля и Украины Якова Кесельмана по делу об организации ложных звонков о минировании российских объектов из украинского колл-центра, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Курганов. "Лефортовский суд столицы приговорил моего подзащитного по двум эпизодам этого преступления к восьми годам, позднее Мосгорсуд согласился с тем, что это не два эпизода, а один длящийся, и снизил наказание до шести лет колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства. Как пояснил собеседник агентства, колл-центр находился под контролем СБУ. "В какой-то момент они заявили, что нужно переключиться с обычной работы на звонки с сообщениями о минировании. В случае отказа они заявили, что пострадают родственники моего подзащитного, которые проживали в Украине. Угрозы были реальными", - отметил Курганов. Адвокат подчеркнул, что в отношении Кесельмана расследуется дело о мошенничестве в связи с теми же колл-центрами, потерпевшими являются исключительно граждане иностранных государств, "россиян среди них нет". Как ранее заявили в ФСБ России, в стране накрыли международную сеть мошеннических колл-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили, от деятельности колл-центров пострадали порядка 100 тысяч человек в более чем 50 странах. По данным ведомства, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других. Доходы от противоправной деятельности достигали 1 миллиона долларов в день. Как отмечало ведомство, в рамках возбужденного следователями ФСБ уголовного дела правоохранители задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров по статье 210 (Организация преступного сообщества), части 4 статьи 159 (Мошенничество в особо крупном размере), части 3 статьи 207 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ. Гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Давид Тодва, по данным ФСБ, в 2022 году по заданию СБУ организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода. Тодва объявлен в розыск.

https://ria.ru/20241209/moshenniki-1988076496.html

https://ria.ru/20241014/mvd-1978016585.html

https://ria.ru/20240613/fsb-1952518101.html

израиль

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, московский городской суд, происшествия