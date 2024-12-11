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Посол в Москве рассказал о росте числа индийских студентов в России - РИА Новости, 11.12.2024
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11:41 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/studenty-1988569239.html
Посол в Москве рассказал о росте числа индийских студентов в России
Посол в Москве рассказал о росте числа индийских студентов в России - РИА Новости, 11.12.2024
Посол в Москве рассказал о росте числа индийских студентов в России
Количество индийских студентов, обучающихся в России, растет, необходимо углублять это сотрудничество, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:41
2024-12-11T11:41
россия
индия
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество индийских студентов, обучающихся в России, растет, необходимо углублять это сотрудничество, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар. "Растет количество студентов из Индии, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию. Необходимо углублять наше сотрудничество в этом направлении", - сказал Кумар на XV Индийско-Российском бизнес-диалоге, который проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Дипломат отметил важность привлечения большего количества студентов, у которых после обучения в университете будет возможность получить работу в России. Он также предложил рассмотреть, как можно по-новому привлекать студентов из России: предлагать практики, стажировки на несколько лет. По мнению Вайнара, это будет работать на интересы обеих стран.
https://ria.ru/20241211/indija-1988560266.html
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россия, индия, москва
Россия, Индия, Москва
Посол в Москве рассказал о росте числа индийских студентов в России

Посол в Москве Кумар заявил, что число индийских студентов в России растет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтуденческие билеты
Студенческие билеты - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Количество индийских студентов, обучающихся в России, растет, необходимо углублять это сотрудничество, заявил посол Индии в Москве Винай Кумар.
"Растет количество студентов из Индии, которые приезжают учиться в Российскую Федерацию. Необходимо углублять наше сотрудничество в этом направлении", - сказал Кумар на XV Индийско-Российском бизнес-диалоге, который проходит в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат отметил важность привлечения большего количества студентов, у которых после обучения в университете будет возможность получить работу в России. Он также предложил рассмотреть, как можно по-новому привлекать студентов из России: предлагать практики, стажировки на несколько лет.
По мнению Вайнара, это будет работать на интересы обеих стран.
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