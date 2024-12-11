https://ria.ru/20241211/stipendii-1988636376.html
Чествование обладателей стипендий и премий губернатора прошло в Твери
Чествование обладателей стипендий и премий губернатора прошло в Твери - РИА Новости, 11.12.2024
Чествование обладателей стипендий и премий губернатора прошло в Твери
В Твери состоялась церемония награждения стипендиатов губернатора Тверской области, лауреатов премии "Лучший выпускник года в сфере культуры и искусства", а... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:48
2024-12-11T16:48
2024-12-11T16:48
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Твери состоялась церемония награждения стипендиатов губернатора Тверской области, лауреатов премии "Лучший выпускник года в сфере культуры и искусства", а также лауреатов стипендий имени В. В. Андреева и имени С. Я. Лемешева, сообщает пресс-служба регионального правительства. Приветствие участникам и гостям события направил глава области Игорь Руденя. Он подчеркнул, что во все времена тверская земля была богата талантливыми, одаренными людьми, имена которых навсегда вписаны в летопись славы России. Сегодня молодежь Верхневолжья достойно продолжает творческие традиции, сохраняя и преумножая выдающееся культурное наследие России. Поддержка молодых талантов соответствует целям нацпроекта "Культура". "Соединение родительской заботы и внимания, опыта и неравнодушия педагогов и наставников, комплексной государственной поддержки позволяет ежегодно открывать новые имена юных дарований тверского края в разных сферах искусства и культуры. Уверен, что незаурядный талант и целеустремленность позволят молодым стипендиатам Верхневолжья внести свой вклад в развитие великой отечественной культуры", – цитирует пресс-служба слова Рудени. Получателями стипендий и премий в этом году стали 110 молодых дарований Верхневолжья, которые проявили себя в профессиональном освоении одного из видов искусства. Из них 66 стипендий предусмотрены для обучающихся детских школ искусств, участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Размер ежемесячной стипендии составляет 3,5 тысячи рублей. Еще 34 стипендии назначены студентам профессиональных образовательных организаций – пять тысяч рублей в месяц. Мастерство претендентов на получение стипендий и премий оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Традиционно данный конкурс проводится по 19 номинациям, говорится в сообщении. Еще 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры стали обладателями премии в размере 10 тысяч рублей (единовременно). Помимо этого, правительством Тверской области ежегодно учреждаются стипендии имени знаменитых земляков, внесших огромный вклад в культурное наследие страны и тверского региона. Обладателями стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева, стали 12 талантливых студентов и обучающихся. Молодые дарования не только профессионально владеют музыкальными инструментами и голосом, но и сохраняют память о выдающихся уроженцах Тверской области. Размер стипендии по данным направлениям для студентов составляет пять тысяч рублей ежемесячно, для учеников ДШИ - 3,5 тысячи рублей в месяц, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241210/tver-1988486542.html
https://ria.ru/20241205/uganda-1987536564.html
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тверь, россия, москва, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Россия, Москва, Игорь Руденя
Чествование обладателей стипендий и премий губернатора прошло в Твери
Стипендии и премии губернатора Тверской области получили 110 молодых дарований
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Твери состоялась церемония награждения стипендиатов губернатора Тверской области, лауреатов премии "Лучший выпускник года в сфере культуры и искусства", а также лауреатов стипендий имени В. В. Андреева и имени С. Я. Лемешева, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Приветствие участникам и гостям события направил глава области Игорь Руденя
.
Он подчеркнул, что во все времена тверская земля была богата талантливыми, одаренными людьми, имена которых навсегда вписаны в летопись славы России
. Сегодня молодежь Верхневолжья достойно продолжает творческие традиции, сохраняя и преумножая выдающееся культурное наследие России. Поддержка молодых талантов соответствует целям нацпроекта "Культура".
"Соединение родительской заботы и внимания, опыта и неравнодушия педагогов и наставников, комплексной государственной поддержки позволяет ежегодно открывать новые имена юных дарований тверского края в разных сферах искусства и культуры. Уверен, что незаурядный талант и целеустремленность позволят молодым стипендиатам Верхневолжья внести свой вклад в развитие великой отечественной культуры", – цитирует пресс-служба слова Рудени.
Получателями стипендий и премий в этом году стали 110 молодых дарований Верхневолжья, которые проявили себя в профессиональном освоении одного из видов искусства. Из них 66 стипендий предусмотрены для обучающихся детских школ искусств, участников клубных формирований культурно-досуговых учреждений, детских и молодежных общественных объединений. Размер ежемесячной стипендии составляет 3,5 тысячи рублей. Еще 34 стипендии назначены студентам профессиональных образовательных организаций – пять тысяч рублей в месяц.
Мастерство претендентов на получение стипендий и премий оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли ведущие специалисты в области культуры и искусства из Москвы
, Санкт-Петербурга
и Твери
. Традиционно данный конкурс проводится по 19 номинациям, говорится в сообщении.
Еще 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры стали обладателями премии в размере 10 тысяч рублей (единовременно).
Помимо этого, правительством Тверской области ежегодно учреждаются стипендии имени знаменитых земляков, внесших огромный вклад в культурное наследие страны и тверского региона. Обладателями стипендий имени оперного певца Сергея Лемешева и музыканта, руководителя первого в истории оркестра русских народных инструментов Василия Андреева, стали 12 талантливых студентов и обучающихся.
Молодые дарования не только профессионально владеют музыкальными инструментами и голосом, но и сохраняют память о выдающихся уроженцах Тверской области. Размер стипендии по данным направлениям для студентов составляет пять тысяч рублей ежемесячно, для учеников ДШИ - 3,5 тысячи рублей в месяц, добавили в пресс-службе.