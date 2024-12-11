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Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
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23:24 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710286.html
Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии
Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не ответила на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:24
2024-12-11T23:24
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не ответила на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. "У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет. Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ*. Это было нашей миссией с самого начала", - заявила Сингх на брифинге. Так она ответила на вопрос о том, какие есть юридические основания для пребывания сил США в Сирии. Журналисту пришлось повторить вопрос, поскольку, услышав его, Сингх попросила уточнить формулировку. "Извините, в чем ваш вопрос?" - спросила она. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241211/pentagon-1988675926.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988302832.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство обороны сша
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство обороны США
Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии

Пентагон не ответил на вопрос о юридических основаниях пребывания США в Сирии

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не ответила на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии.
"У нас есть силы и договоренности там уже несколько лет. Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ*. Это было нашей миссией с самого начала", - заявила Сингх на брифинге.
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Так она ответила на вопрос о том, какие есть юридические основания для пребывания сил США в Сирии. Журналисту пришлось повторить вопрос, поскольку, услышав его, Сингх попросила уточнить формулировку.
"Извините, в чем ваш вопрос?" - спросила она.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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В миреРоссияМоскваБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство обороны США
 
 
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