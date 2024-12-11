Рейтинг@Mail.ru
Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:07 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ssha-1988676331.html
Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США
Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США - РИА Новости, 11.12.2024
Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США
Пентагон призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах США. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:07
2024-12-11T19:07
в мире
технологии
сша
россия
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_0:83:1024:659_1920x0_80_0_0_b99adab08acdf469d4bb0e0ec8675d3f.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагон призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах США. Заявление американского военного ведомства появилось во время трансляции участия президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. В ходе мероприятия российский лидер отметил успехи страны в развитии ИИ и заявил, что такие технологии призваны обеспечить укрепление обороноспособности России. "Есть необходимость в ускоренном внедрении генеративного ИИ в масштабах всего ведомства: от аналитиков до бойцов и финансовых менеджеров", - говорится в распространенном докладе минобороны США. Как считает ведомство, такой подход повысит эффективность Пентагона. В связи с этим предлагаются четыре пилотных проекта: два связанные с использованием ИИ в боевых условиях, еще два - для управления структурами, говорится в докладе. Ведомство предлагает в течение 90 дней провести пилотные проекты и эксперименты, называя инициативу первой такой масштабной в рамках применения ИИ в оборонной сфере.
https://ria.ru/20241211/pentagon-1988675926.html
https://ria.ru/20241105/meta-1981885558.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40230/89/402308953_14:0:991:733_1920x0_80_0_0_6f61e13affffa6cb2bcfccd88269a2ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы сша
В мире, Технологии, США, Россия, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы США
Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США

Пентагон призвал ускорить внедрение генеративного ИИ в вооруженных силах США

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Виргиния в США
Здание Пентагона в штате Виргиния в США - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Виргиния в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагон призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах США.
Заявление американского военного ведомства появилось во время трансляции участия президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. В ходе мероприятия российский лидер отметил успехи страны в развитии ИИ и заявил, что такие технологии призваны обеспечить укрепление обороноспособности России.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Пентагон назвал внедрение ИИ Россией угрозой нацбезопасности
Вчера, 19:05
"Есть необходимость в ускоренном внедрении генеративного ИИ в масштабах всего ведомства: от аналитиков до бойцов и финансовых менеджеров", - говорится в распространенном докладе минобороны США.
Как считает ведомство, такой подход повысит эффективность Пентагона. В связи с этим предлагаются четыре пилотных проекта: два связанные с использованием ИИ в боевых условиях, еще два - для управления структурами, говорится в докладе.
Ведомство предлагает в течение 90 дней провести пилотные проекты и эксперименты, называя инициативу первой такой масштабной в рамках применения ИИ в оборонной сфере.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Meta* сделала ИИ доступным для военных ведомств в США
5 ноября, 10:30
 
В миреТехнологииСШАРоссияВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала