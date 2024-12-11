https://ria.ru/20241211/ssha-1988676331.html

Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США

Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США - РИА Новости, 11.12.2024

Пентагон призвал ускорить внедрение ИИ в вооруженных силах США

Пентагон призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах США. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:07

2024-12-11T19:07

2024-12-11T19:07

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Пентагон призвал ускорить внедрение искусственного интеллекта в вооруженных силах США. Заявление американского военного ведомства появилось во время трансляции участия президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. В ходе мероприятия российский лидер отметил успехи страны в развитии ИИ и заявил, что такие технологии призваны обеспечить укрепление обороноспособности России. "Есть необходимость в ускоренном внедрении генеративного ИИ в масштабах всего ведомства: от аналитиков до бойцов и финансовых менеджеров", - говорится в распространенном докладе минобороны США. Как считает ведомство, такой подход повысит эффективность Пентагона. В связи с этим предлагаются четыре пилотных проекта: два связанные с использованием ИИ в боевых условиях, еще два - для управления структурами, говорится в докладе. Ведомство предлагает в течение 90 дней провести пилотные проекты и эксперименты, называя инициативу первой такой масштабной в рамках применения ИИ в оборонной сфере.

https://ria.ru/20241211/pentagon-1988675926.html

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в мире, технологии, сша, россия, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы сша