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Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара

Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара - РИА Новости, 11.12.2024

Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:02

2024-12-11T19:02

2024-12-11T19:11

в мире

сша

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты."Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV.Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.

https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html

сша

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в мире, сша, джанет йеллен