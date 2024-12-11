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Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара - РИА Новости, 11.12.2024
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19:02 11.12.2024 (обновлено: 19:11 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ssha-1988675571.html
Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара
Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара - РИА Новости, 11.12.2024
Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:02
2024-12-11T19:11
в мире
сша
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты."Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV.Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.
https://ria.ru/20241204/dollar-1987379901.html
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в мире, сша, джанет йеллен
В мире, США, Джанет Йеллен
Йеллен высказалась о конкурентоспособности доллара

Йеллен: доллар как резервная валюта не имеет реальных конкурентов в мире

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжанет Йеллен
Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит угроз для использования доллара как резервной валюты и не считает, что у американской валюты есть реальные конкуренты.
"Я считаю, что использование доллара как резервной валюты выгодно для Соединённых Штатов, но я не вижу угроз для доллара. Политика нашей администрации состоит в том, что основные страны должны позволять рыночным силам определять стоимость своих валют. Интервенции возможны лишь для сдерживания экстремальной волатильности, но рынки должны определять стоимость доллара", — отметила Йеллен в интервью Bloomberg TV.
Американский министр добавила, что к настоящему моменту интервенций на валютных рынках не проводилось, и, по её мнению, такая политика должна сохраняться в будущем.
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В миреСШАДжанет Йеллен
 
 
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