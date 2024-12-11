https://ria.ru/20241211/ssha-1988538312.html

В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare

В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 11.12.2024

В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare

Футболки, кепки и другие товары с отсылкой к громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке появились в американских... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:59

2024-12-11T05:59

2024-12-11T05:59

в мире

нью-йорк (город)

сша

пенсильвания

mcdonald's corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987714086_211:92:1121:604_1920x0_80_0_0_3a405886255b759e8a4aac01efc58f37.jpg

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Футболки, кепки и другие товары с отсылкой к громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке появились в американских интернет-магазинах. На одежде печатают портрет подозреваемого, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) - что является отсылкой к тактике страховых компаний. Футболки с комплиментарными изображениями задержанного и кепки "охотник на гендиректоров" обойдутся в 30-40 долларов. Американские власти ранее жаловались на народную любовь к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом. А рейтинг ресторана, сотрудник которого заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс". Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.

https://ria.ru/20241022/tramp-1979420318.html

https://ria.ru/20241210/ssha-1988490975.html

нью-йорк (город)

сша

пенсильвания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation