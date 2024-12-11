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В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 11.12.2024
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05:59 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ssha-1988538312.html
В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare
В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare - РИА Новости, 11.12.2024
В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare
Футболки, кепки и другие товары с отсылкой к громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке появились в американских... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:59
2024-12-11T05:59
в мире
нью-йорк (город)
сша
пенсильвания
mcdonald's corporation
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Футболки, кепки и другие товары с отсылкой к громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке появились в американских интернет-магазинах. На одежде печатают портрет подозреваемого, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) - что является отсылкой к тактике страховых компаний. Футболки с комплиментарными изображениями задержанного и кепки "охотник на гендиректоров" обойдутся в 30-40 долларов. Американские власти ранее жаловались на народную любовь к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом. А рейтинг ресторана, сотрудник которого заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс". Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
https://ria.ru/20241022/tramp-1979420318.html
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нью-йорк (город)
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в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, mcdonald's corporation
В мире, Нью-Йорк (город), США, Пенсильвания, McDonald's Corporation
В США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare

В США появились футболки с отсылкой к убийству главы UnitedHealthcare

© New York City Police DepartmentПодозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© New York City Police Department
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Футболки, кепки и другие товары с отсылкой к громкому убийству главы страховой компании UnitedHealthcare в Нью-Йорке появились в американских интернет-магазинах.
На одежде печатают портрет подозреваемого, а также вырезанные на найденных на месте убийства гильзах слова "отвергай", "защищайся" и "допрашивай" (deny, defend, depose) - что является отсылкой к тактике страховых компаний. Футболки с комплиментарными изображениями задержанного и кепки "охотник на гендиректоров" обойдутся в 30-40 долларов.
Дональд Трамп в McDonald's - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Трамп начал продавать футболки с логотипом McDonald's
22 октября, 20:40
Американские власти ранее жаловались на народную любовь к подозреваемому, которого сравнивают с Робином Гудом. А рейтинг ресторана, сотрудник которого заявил на задержанного, пытались обрушить жалобами на "крыс".
Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
СМИ назвали возможную причину убийства главы UnitedHealthcare
Вчера, 19:05
 
В миреНью-Йорк (город)СШАПенсильванияMcDonald's Corporation
 
 
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