https://ria.ru/20241211/srok-1988687159.html

Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат

Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат - РИА Новости, 11.12.2024

Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат

Мать и сына приговорили к 13 и 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в УФСБ региона со ссылкой на РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:51

2024-12-11T19:51

2024-12-11T20:33

происшествия

нижегородская область

шахунья

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Мать и сына приговорили к 13 и 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в УФСБ региона со ссылкой на данные УФСБ по Московскому военному округу. По данным УФСБ Нижегородской области, женщина и ее сын 15 ноября 2023 года попытались поджечь здание военкомата в городе Шахунья. Они действовали по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и причинения значительного ущерба, отметили в ведомстве. "Второй Западный окружной военный суд признал жителей Нижегородской области виновными в покушении на совершении террористического акта в отношении здания военного комиссариата и приговорил женщину к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, мужчину – к 4 года 6 месяцам лишения свободы", - сообщили агентству в УФСБ Нижегородской области.

https://ria.ru/20241211/prigovor-1988564924.html

нижегородская область

шахунья

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происшествия, нижегородская область, шахунья