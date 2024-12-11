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Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат - РИА Новости, 11.12.2024
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19:51 11.12.2024 (обновлено: 20:33 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/srok-1988687159.html
Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат
Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат - РИА Новости, 11.12.2024
Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат
Мать и сына приговорили к 13 и 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в УФСБ региона со ссылкой на РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:51
2024-12-11T20:33
происшествия
нижегородская область
шахунья
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Мать и сына приговорили к 13 и 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в УФСБ региона со ссылкой на данные УФСБ по Московскому военному округу. По данным УФСБ Нижегородской области, женщина и ее сын 15 ноября 2023 года попытались поджечь здание военкомата в городе Шахунья. Они действовали по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и причинения значительного ущерба, отметили в ведомстве. "Второй Западный окружной военный суд признал жителей Нижегородской области виновными в покушении на совершении террористического акта в отношении здания военного комиссариата и приговорил женщину к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, мужчину – к 4 года 6 месяцам лишения свободы", - сообщили агентству в УФСБ Нижегородской области.
https://ria.ru/20241211/prigovor-1988564924.html
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происшествия, нижегородская область, шахунья
Происшествия, Нижегородская область, Шахунья
Мать и сын получили сроки за попытку поджечь нижегородский военкомат

Мать и сын получили 13 и 4,5 года за попытку поджечь нижегородский военкомат

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Мать и сына приговорили к 13 и 4,5 годам лишения свободы за попытку поджечь военкомат в Нижегородской области, сообщили РИА Новости в УФСБ региона со ссылкой на данные УФСБ по Московскому военному округу.
По данным УФСБ Нижегородской области, женщина и ее сын 15 ноября 2023 года попытались поджечь здание военкомата в городе Шахунья. Они действовали по заданию иностранных спецслужб из корыстных побуждений, в целях дестабилизации деятельности органов государственной власти и причинения значительного ущерба, отметили в ведомстве.
"Второй Западный окружной военный суд признал жителей Нижегородской области виновными в покушении на совершении террористического акта в отношении здания военного комиссариата и приговорил женщину к наказанию в виде 13 лет лишения свободы, мужчину – к 4 года 6 месяцам лишения свободы", - сообщили агентству в УФСБ Нижегородской области.
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ПроисшествияНижегородская областьШахунья
 
 
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