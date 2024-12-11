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Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей
Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей - РИА Новости, 11.12.2024
Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий иноагентам быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:39
2024-12-11T19:39
2024-12-11T19:39
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий иноагентам быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. Так, представителями общественности в соответствующих органах не смогут быть лица, признанные иностранными агентами либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство. Приобретение статуса иноагента или указанных документов будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий члена коллегии.
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совет федерации рф, иноагент, россия, общество
Совет Федерации РФ, иноагент, Россия, Общество
Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей
Совфед запретил иноагентам быть представителями общественности в коллегиях судей