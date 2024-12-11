https://ria.ru/20241211/sovfed-1988681112.html

Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей

Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей - РИА Новости, 11.12.2024

Иноагентам запретили быть представителями общественности в коллегиях судей

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий иноагентам быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:39

2024-12-11T19:39

2024-12-11T19:39

совет федерации рф

иноагент

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99711/66/997116638_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_b21f596a041bc7192984b1404e6cac6e.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, запрещающий иноагентам быть представителями общественности в квалификационных коллегиях судей. Так, представителями общественности в соответствующих органах не смогут быть лица, признанные иностранными агентами либо имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство. Приобретение статуса иноагента или указанных документов будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий члена коллегии.

https://ria.ru/20241123/inoagenty-1985346436.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совет федерации рф, иноагент, россия, общество