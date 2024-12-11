https://ria.ru/20241211/sovfed-1988630655.html

Совфед обозначил Минцифры задачи развития отрасли, включая "Почту России"

Совфед обозначил Минцифры задачи развития отрасли, включая "Почту России" - РИА Новости, 11.12.2024

Совфед обозначил Минцифры задачи развития отрасли, включая "Почту России"

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минцифры Максута Шадаева более активно продвигать в правительстве инициативы по развитию АО "Почта... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:26

2024-12-11T16:26

2024-12-11T16:26

валентина матвиенко

максут шадаев

почта россии

совет федерации рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минцифры Максута Шадаева более активно продвигать в правительстве инициативы по развитию АО "Почта России", отметив в целом большую работу ведомства по развитию отрасли в условиях санкций. Министр выступил на заседании Совфеда в рамках "правительственного часа". Он рассказал о принятии необходимых решений по созданию для "Почты России" ряда эксклюзивных преимуществ монопольного свойства. По его словам, речь идет о законопроектах, которые планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии. Матвиенко в свою очередь обратила внимание на колоссальный объем работы Минцифры и по цифровизации, и по разработке отечественного программного продукта. "Отдельно хочется сказать слова благодарности и вам, и "Ростелекому" за то, что так активно идет импортозамещение. В условиях жесточайших санкций, ограничений министерство, подведомственные ему структуры находят возможности решать вопросы, за это отдельное спасибо. Мы это видим и ценим", - сказала Матвиенко. Говоря о работе "Почты России", спикер отметила: "Новый руководитель Михаил Юрьевич (Волков - ред.), он старается, на мой взгляд, он очень старается исправить ситуацию, но у него возможности ограничены". По ее словам, неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась, но решений не принято. Матвиенко добавила, что не все зависит от министра. Это должна быть согласованная позиция в правительстве. "Значит, у вас не хватило настойчивости убедить правительство, продвинуть эту тему. Да, у вас сложное министерство, у вас огромные объемы компетенций, задач и проблем", - сказала политик. При этом она попросила учитывать и позицию Совфеда по налаживанию работы "Почты России". "Сегодня хочется услышать, когда, в какие сроки будут приняты решения, которые стабилизируют работу "Почты" и выведут ее в нормальное состояние. По прогнозу, насколько я знаю, в этом году "Почта" работает с убытками. Но это же государева структура", - отметила Матвиенко. Она напомнила, что сейчас в "Почте России" открыто более восьми тысяч вакансий. Спикер также подчеркнула, что должна быть стратегия развития "Почты России". "Важнейшая государственная структура, которая выполняет важные социальные функции... большие взяты долги, которые висят на "Почте России" и сейчас требуют еще больших расходов на обслуживание. И Совет Федерации как палата регионов, исходя из обращений к нам субъектов Федерации, поднимал перед правительством, перед вами один ключевой вопрос. Коллеги, разберитесь, пожалуйста, финансово", - сказала Матвиенко. По ее словам, нужно выработать стратегию развития компании с тем, чтобы она нормально функционировала и выполняла возложенные на нее обязательства. "При этом даже мысли не допускайте о возможности закрытия в отдаленных районах, сельской местности отделений "Почты России, потому что это необходимое условие существования. Не важно, сколько там граждан живет, это граждане нашей страны. Они должны иметь возможность получать все услуги", - отметила Матвиенко. Шадаев в своем выступлении как раз рассказывал об успешной практике некоторых регионов, когда "Почте России" предоставляются налоговые льготы по имуществу и транспорту, дополнительные бонусы для почтальонов. По его мнению, такой опыт можно протиражировать на другие регионы. Говоря о прорабатываемых законодательных инициативах, министр отметил, что "Почте России" предполагается дать возможность размещать почтоматы в многоквартирных домах, а также эксклюзивное право на доступ к почтовым ящикам в таких домах. Ранее Шадаев объяснял, что сейчас любой может бросить рекламу или платежку в почтовый ящик, а если "Почта" получит монополию на доставку в ящик, то это позволит ей получать дополнительные доходы от доставки счетов и рекламы. Плюс, по его словам, министерство готовит законопроект, который позволит "Почте России" стать эксклюзивным поставщиком электронных заказных писем через портал "Госуслуги".

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https://ria.ru/20241210/putin-1988446472.html

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валентина матвиенко, максут шадаев, почта россии, совет федерации рф, госдума рф, экономика