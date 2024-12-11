https://ria.ru/20241211/snaypery-1988529587.html

Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО

Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2024

Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО

Более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в центре обучения, созданном совместно со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:19

2024-12-11T03:19

2024-12-11T03:21

безопасность

владислав лобаев

александр невский

lobaev arms

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в центре обучения, созданном совместно со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского в зоне СВО, рассказал РИА Новости инструктор, командир взвода снайперов с позывным "Зереф". "На базе Невского было обучено более 100 снайперов. Многие дипломированные, школа Лобаева дает диплом государственного образца", - сказал "Зереф". Он пояснил, что критериями отбора является физическая подготовка, моральные качества, математический склад ума. Среди курсантов есть и имеющие боевой опыт. "Даже те, кто умеют, приходят на переподготовку. Враг адаптируется, мы тоже должны адаптироваться. Когда к нам приезжают из других подразделений – есть обмен опытом. Это так делаем, это так. Мы перенимаем опыт друг друга, это тоже важно", - пояснил "Зереф" Он отметил, что в распоряжении школы имеются такие винтовки системы Лобаева, как "Севастополь", "Сталинград", "Антиматерия". Снайперы самостоятельно снаряжают патроны в зависимости от поставленных задач и возможных погодных условий. Частное оборонное предприятие Lobaev Arms специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия, основано Владиславом Лобаевым.

https://ria.ru/20241202/snayper-1986772832.html

https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696422.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владислав лобаев, александр невский, lobaev arms, частичная мобилизация в россии