https://ria.ru/20241211/snaypery-1988529587.html
Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО
Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2024
Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО
Более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в центре обучения, созданном совместно со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:19
2024-12-11T03:19
2024-12-11T03:21
безопасность
владислав лобаев
александр невский
lobaev arms
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в центре обучения, созданном совместно со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского в зоне СВО, рассказал РИА Новости инструктор, командир взвода снайперов с позывным "Зереф". "На базе Невского было обучено более 100 снайперов. Многие дипломированные, школа Лобаева дает диплом государственного образца", - сказал "Зереф". Он пояснил, что критериями отбора является физическая подготовка, моральные качества, математический склад ума. Среди курсантов есть и имеющие боевой опыт. "Даже те, кто умеют, приходят на переподготовку. Враг адаптируется, мы тоже должны адаптироваться. Когда к нам приезжают из других подразделений – есть обмен опытом. Это так делаем, это так. Мы перенимаем опыт друг друга, это тоже важно", - пояснил "Зереф" Он отметил, что в распоряжении школы имеются такие винтовки системы Лобаева, как "Севастополь", "Сталинград", "Антиматерия". Снайперы самостоятельно снаряжают патроны в зависимости от поставленных задач и возможных погодных условий. Частное оборонное предприятие Lobaev Arms специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия, основано Владиславом Лобаевым.
https://ria.ru/20241202/snayper-1986772832.html
https://ria.ru/20241126/spetsoperatsiya-1985696422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владислав лобаев, александр невский, lobaev arms, частичная мобилизация в россии
Безопасность, Владислав Лобаев, Александр Невский, Lobaev Arms, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине
Более ста снайперов прошли обучение в центре обучения в зоне СВО
На базе бригады Невского в зоне СВО прошли обучение более ста снайперов
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Более ста снайперов прошли обучение на высокоточных комплексах в центре обучения, созданном совместно со снайперской школой Лобаева на базе добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского в зоне СВО, рассказал РИА Новости инструктор, командир взвода снайперов с позывным "Зереф".
"На базе Невского было обучено более 100 снайперов. Многие дипломированные, школа Лобаева
дает диплом государственного образца", - сказал "Зереф".
Он пояснил, что критериями отбора является физическая подготовка, моральные качества, математический склад ума. Среди курсантов есть и имеющие боевой опыт.
"Даже те, кто умеют, приходят на переподготовку. Враг адаптируется, мы тоже должны адаптироваться. Когда к нам приезжают из других подразделений – есть обмен опытом. Это так делаем, это так. Мы перенимаем опыт друг друга, это тоже важно", - пояснил "Зереф"
Он отметил, что в распоряжении школы имеются такие винтовки системы Лобаева, как "Севастополь", "Сталинград", "Антиматерия". Снайперы самостоятельно снаряжают патроны в зависимости от поставленных задач и возможных погодных условий.
Частное оборонное предприятие Lobaev Arms
специализируется на производстве гражданского и служебного снайперского оружия, основано Владиславом Лобаевым.