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Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 11.12.2024
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01:10 11.12.2024 (обновлено: 01:33 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/siriya-1988523940.html
Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора
Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 11.12.2024
Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора
Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T01:10
2024-12-11T01:33
в мире
дейр-эз-зор (мухафаза)
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
сирийские демократические силы
дамаск (город)
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор", — пишет газета.Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом. Ранее во вторник командование так называемого "Военного совета Дейр-эз-Зор" отказалось подчиняться прокурдским формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988516571.html
дейр-эз-зор (мухафаза)
сирия
дамаск (город)
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4.7
96
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в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, сирийские демократические силы, дамаск (город)
В мире, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Сирийские демократические силы, Дамаск (город)
Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Командование сирийской оппозиции заявило о взятии под контроль Дейр-эз-Зора

© AP Photo / Dia Photo / Ugur YildirimЧлены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Dia Photo / Ugur Yildirim
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан".
"Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор", — пишет газета.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Вчера, 08:00
Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом. Ранее во вторник командование так называемого "Военного совета Дейр-эз-Зор" отказалось подчиняться прокурдским формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
Члены отрядов вооруженной оппозиции на блокпосте в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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В миреДейр-эз-Зор (мухафаза)Обострение ситуации в Сирии — 2024СирияСирийские демократические силыДамаск (город)
 
 
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