https://ria.ru/20241211/siriya-1988523940.html

Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора - РИА Новости, 11.12.2024

Сирийская оппозиция заявила о взятии Дейр-эз-Зора

Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан". РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T01:10

2024-12-11T01:10

2024-12-11T01:33

в мире

дейр-эз-зор (мухафаза)

обострение ситуации в сирии — 2024

сирия

сирийские демократические силы

дамаск (город)

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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Отряды сирийской вооружённой оппозиции взяли под свой контроль город Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская газета "Аль-Ватан"."Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор", — пишет газета.Дейр-эз-Зор является крупнейшим городом в восточной части Сирии, а также важным транспортным узлом. Ранее во вторник командование так называемого "Военного совета Дейр-эз-Зор" отказалось подчиняться прокурдским формированиями "Сирийские демократические силы" (СДС) и присоединилось к вооруженной оппозиции в Дамаске.С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988516571.html

дейр-эз-зор (мухафаза)

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Дарья Буймова

в мире, дейр-эз-зор (мухафаза), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, сирийские демократические силы, дамаск (город)