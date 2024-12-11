https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости - РИА Новости, 11.12.2024
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
маргарита симоньян
brand analytics
россия
россия сегодня
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_0:100:3286:1948_1920x0_80_0_0_90d55fa28a2a4c5f0bf0c8b3a78533ba.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и RT на русском, которые возглавляют топ рейтинга Brand Analytics. Согласно рейтингу, подготовленному Brand Analytics, РИА Новости занимает первое место в "Топ-20 виральных русскоязычных медиаресурсов" , RT на русском - второе. "RT и РИА Новости возглавляют топ медиаресурсов, которые формируют информационное поле в стране. Горжусь", - написала Симоньян. За ноябрь 2024 года число ссылок на РИА Новости в соцмедиа составляет 488 тысяч, на RT на русском - 348 тысяч.
https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584402_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_9ac235e584454b53c9d440b335bcf978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
маргарита симоньян, brand analytics, россия, россия сегодня, телеканал rt
Маргарита Симоньян, Brand Analytics, Россия, Россия сегодня, Телеканал RT
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
Симоньян выразила гордость местами RT и РИА Новости в рейтинге Brand Analytics