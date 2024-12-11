https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html

Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости

Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости - РИА Новости, 11.12.2024

Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

маргарита симоньян

brand analytics

россия

россия сегодня

телеканал rt

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и RT на русском, которые возглавляют топ рейтинга Brand Analytics. Согласно рейтингу, подготовленному Brand Analytics, РИА Новости занимает первое место в "Топ-20 виральных русскоязычных медиаресурсов" , RT на русском - второе. "RT и РИА Новости возглавляют топ медиаресурсов, которые формируют информационное поле в стране. Горжусь", - написала Симоньян. За ноябрь 2024 года число ссылок на РИА Новости в соцмедиа составляет 488 тысяч, на RT на русском - 348 тысяч.

https://ria.ru/20241129/simonyan-1986475231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маргарита симоньян, brand analytics, россия, россия сегодня, телеканал rt