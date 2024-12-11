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Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости - РИА Новости, 11.12.2024
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14:32 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/simonyan-1988606407.html
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости - РИА Новости, 11.12.2024
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
маргарита симоньян
brand analytics
россия
россия сегодня
телеканал rt
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и RT на русском, которые возглавляют топ рейтинга Brand Analytics. Согласно рейтингу, подготовленному Brand Analytics, РИА Новости занимает первое место в "Топ-20 виральных русскоязычных медиаресурсов" , RT на русском - второе. "RT и РИА Новости возглавляют топ медиаресурсов, которые формируют информационное поле в стране. Горжусь", - написала Симоньян. За ноябрь 2024 года число ссылок на РИА Новости в соцмедиа составляет 488 тысяч, на RT на русском - 348 тысяч.
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россия
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
маргарита симоньян, brand analytics, россия, россия сегодня, телеканал rt
Маргарита Симоньян, Brand Analytics, Россия, Россия сегодня, Телеканал RT
Симоньян выразила гордость возглавившими рейтинг RT и РИА Новости

Симоньян выразила гордость местами RT и РИА Новости в рейтинге Brand Analytics

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что гордится медиаресурсами РИА Новости и RT на русском, которые возглавляют топ рейтинга Brand Analytics.
Согласно рейтингу, подготовленному Brand Analytics, РИА Новости занимает первое место в "Топ-20 виральных русскоязычных медиаресурсов" , RT на русском - второе.
"RT и РИА Новости возглавляют топ медиаресурсов, которые формируют информационное поле в стране. Горжусь", - написала Симоньян.
За ноябрь 2024 года число ссылок на РИА Новости в соцмедиа составляет 488 тысяч, на RT на русском - 348 тысяч.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Симоньян поблагодарила Лаврова за слова о давлении Запада на СМИ
29 ноября, 15:50
 
Маргарита СимоньянBrand AnalyticsРоссияРоссия сегодняТелеканал RT
 
 
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