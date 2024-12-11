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Шольц заявил, что гордится выбранным курсом по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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01:51 11.12.2024 (обновлено: 01:54 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/sholts-1988525828.html
Шольц заявил, что гордится выбранным курсом по Украине
Шольц заявил, что гордится выбранным курсом по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Шольц заявил, что гордится выбранным курсом по Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту, который подразумевает крупные объемы... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T01:51
2024-12-11T01:54
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту, который подразумевает крупные объемы помощи Киеву и при этом, по его мнению, непринятие ведущих к эскалации решений. После начала специальной военной операции Германия стала оказывать значительную поддержку Украине. В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общем сложности Германия потратила на поддержку Киева 37,32 миллиарда евро. По этому показателю Германия уступает лишь США. "Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц. Позицию Германии он описал как "умный баланс". Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца. "Совершенно нормально, что глава оппозиции говорит с другими о будущей политике", - сказал действующий канцлер. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241114/smekh-1983640186.html
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в мире, германия, украина, россия, олаф шольц, фридрих мерц, сергей лавров, нато, ard, хдс/хсс
В мире, Германия, Украина, Россия, Олаф Шольц, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, НАТО, ARD, ХДС/ХСС
Шольц заявил, что гордится выбранным курсом по Украине

Шольц заявил, что очень гордится политикой в отношении конфликта на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ARD, что "очень гордится" выбранным курсом по украинскому конфликту, который подразумевает крупные объемы помощи Киеву и при этом, по его мнению, непринятие ведущих к эскалации решений.
После начала специальной военной операции Германия стала оказывать значительную поддержку Украине. В ноябре МИД ФРГ сообщил, что в общем сложности Германия потратила на поддержку Киева 37,32 миллиарда евро. По этому показателю Германия уступает лишь США.
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"Я очень горжусь тем, что нам удалось быть крупнейшим донором помощи Украине (в Европе - ред.) и при этом избежать ошибок принятия решений, которые привели бы к эскалации", - сказал Шольц.
Позицию Германии он описал как "умный баланс". Кроме того, Шольц поприветствовал недавние визиты на Украину и в Польшу своего главного оппонента на предстоящих выборах, лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца.
"Совершенно нормально, что глава оппозиции говорит с другими о будущей политике", - сказал действующий канцлер.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреГерманияУкраинаРоссияОлаф ШольцФридрих МерцСергей ЛавровНАТОARDХДС/ХСС
 
 
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