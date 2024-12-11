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Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции - РИА Новости, 11.12.2024
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
14:32 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/shapsha-1988606261.html
Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции
Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции - РИА Новости, 11.12.2024
Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции
Губернатор Калужской области Владислав Шапша после принятия Госдумой подготовленного в регионе закона о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:32
2024-12-11T14:32
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калужская область
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КАЛУГА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша после принятия Госдумой подготовленного в регионе закона о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов без знания русского языка заявил, что Калужская область продолжит работу по ликвидации в российском законодательстве лазеек для незаконной миграции. В среду Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Владислав Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что закон был разработан в Калужской области. Он поблагодарил председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева и члена Совета Кирилла Кабанова за поддержку калужской инициативы. Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале подчеркнул, что инициатива была впервые озвучена в Обнинске на встрече членов СПЧ с руководством Калужской области. И для реализации этой инициативы, по его словам, пришлось немало сделать, в том числе "сломить мощнейшее противодействие на разных уровнях и в различных кабинетах". "Действующие сейчас нормы закона зачастую излишне либеральны для тех, кто, приехав в нашу страну, не хочет интегрироваться в наше общество, соблюдать наши традиции и правила. Принятие инициированного нами закона - логичный шаг на пути к ликвидации лазеек для незаконной миграции", - написал Шапша. "Будем продолжать эту работу при поддержке коллег на всех уровнях власти", - подчеркнул губернатор. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также, согласно законопроекту, лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
https://ria.ru/20241206/shapsha-1987776536.html
https://ria.ru/20241205/byudzhet-1987587557.html
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калужская область, россия, обнинск, владислав шапша, кирилл кабанов, валерий фадеев, госдума рф
Калужская область, Калужская область, Россия, Обнинск, Владислав Шапша, Кирилл Кабанов, Валерий Фадеев, Госдума РФ
Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции

В Калужской области ведется работа по ликвидации лазеек для незаконной миграции

© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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КАЛУГА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша после принятия Госдумой подготовленного в регионе закона о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов без знания русского языка заявил, что Калужская область продолжит работу по ликвидации в российском законодательстве лазеек для незаконной миграции.
В среду Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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Владислав Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что закон был разработан в Калужской области. Он поблагодарил председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева и члена Совета Кирилла Кабанова за поддержку калужской инициативы. Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале подчеркнул, что инициатива была впервые озвучена в Обнинске на встрече членов СПЧ с руководством Калужской области. И для реализации этой инициативы, по его словам, пришлось немало сделать, в том числе "сломить мощнейшее противодействие на разных уровнях и в различных кабинетах".
"Действующие сейчас нормы закона зачастую излишне либеральны для тех, кто, приехав в нашу страну, не хочет интегрироваться в наше общество, соблюдать наши традиции и правила. Принятие инициированного нами закона - логичный шаг на пути к ликвидации лазеек для незаконной миграции", - написал Шапша.
"Будем продолжать эту работу при поддержке коллег на всех уровнях власти", - подчеркнул губернатор.
Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также, согласно законопроекту, лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
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Калужская областьКалужская областьРоссияОбнинскВладислав ШапшаКирилл КабановВалерий ФадеевГосдума РФ
 
 
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