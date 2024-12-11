https://ria.ru/20241211/shapsha-1988606261.html

Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции

Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции - РИА Новости, 11.12.2024

Шапша: будем продолжать работу по ликвидации лазеек для незаконной миграции

Губернатор Калужской области Владислав Шапша после принятия Госдумой подготовленного в регионе закона о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

2024-12-11T14:32

калужская область

калужская область

россия

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владислав шапша

кирилл кабанов

валерий фадеев

госдума рф

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КАЛУГА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша после принятия Госдумой подготовленного в регионе закона о запрете на обучение в российских школах детей мигрантов без знания русского языка заявил, что Калужская область продолжит работу по ликвидации в российском законодательстве лазеек для незаконной миграции. В среду Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка. Владислав Шапша напомнил в своем Telegram-канале, что закон был разработан в Калужской области. Он поблагодарил председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерия Фадеева и члена Совета Кирилла Кабанова за поддержку калужской инициативы. Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале подчеркнул, что инициатива была впервые озвучена в Обнинске на встрече членов СПЧ с руководством Калужской области. И для реализации этой инициативы, по его словам, пришлось немало сделать, в том числе "сломить мощнейшее противодействие на разных уровнях и в различных кабинетах". "Действующие сейчас нормы закона зачастую излишне либеральны для тех, кто, приехав в нашу страну, не хочет интегрироваться в наше общество, соблюдать наши традиции и правила. Принятие инициированного нами закона - логичный шаг на пути к ликвидации лазеек для незаконной миграции", - написал Шапша. "Будем продолжать эту работу при поддержке коллег на всех уровнях власти", - подчеркнул губернатор. Согласно законопроекту, зачисление иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования возможно только при условии успешного прохождения на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения указанных образовательных программ. Лица, не прошедшие тестирование, не будут допускаться до освоения указанных образовательных программ. Также, согласно законопроекту, лица, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации, не могут быть приняты в школу.

https://ria.ru/20241206/shapsha-1987776536.html

https://ria.ru/20241205/byudzhet-1987587557.html

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калужская область, россия, обнинск, владислав шапша, кирилл кабанов, валерий фадеев, госдума рф