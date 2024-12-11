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Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета - РИА Новости, 11.12.2024
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05:51 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/scheta-1988537887.html
Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета
Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета - РИА Новости, 11.12.2024
Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета
Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, еще 15% откладывают средства раз в квартал, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:51
2024-12-11T05:51
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, еще 15% откладывают средства раз в квартал, говорится в исследовании Роскачества и "Финансы Mail", которое есть у РИА Новости. "Наиболее популярная стратегия у россиян – пополнение накопительного счета один раз в месяц (об этом сообщили 52% опрошенных)", - говорится в исследовании. Отмечается, что 15% откладывают средства один раз в квартал, 8,9% – раз в полгода. Только 2,4% опрошенных пополняют накопительный счет каждый день. Аналитики выяснили, что подавляющее большинство россиян имеет банковские вклады и накопительные счета (84%). Пятая часть (20,6%) из тех, кто не имеет вкладов, объяснили, что не пользуются вкладами и накопительными счетами, потому что не доверяют банкам. Еще столько же (20,9%) считает эти финансовые инструменты ненадежными. Большинство (53,5%) не пользуются вкладами и счетами, потому что не имеют возможности откладывать свободные средства на будущее. По данным исследования, для большинства россиян вклады и накопительные счета служат для получения пассивного дохода и наращивания подушки безопасности "на черный день". Также копят деньги на отдых, на покупку крупной техники и на образование. Отмечается, что главным недостатком накопительного счета большинство опрошенных россиян назвали низкую доходность в сравнении с вкладами, а главным его плюсом – возможность свободно распоряжаться денежными средствами: пополнять счет, снимать или переводить деньги. Главным преимуществом вклада была названа высокая доходность, а основными его минусами россияне назвали невозможность снять средства без потери части дохода и отсутствие возможности пополнения.
https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html
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экономика
Экономика
Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета

Роскачество: более половины россиян пополняют накопительные счета раз в месяц

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБанкомат Т-Банка
Банкомат Т-Банка - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, еще 15% откладывают средства раз в квартал, говорится в исследовании Роскачества и "Финансы Mail", которое есть у РИА Новости.
"Наиболее популярная стратегия у россиян – пополнение накопительного счета один раз в месяц (об этом сообщили 52% опрошенных)", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что 15% откладывают средства один раз в квартал, 8,9% – раз в полгода. Только 2,4% опрошенных пополняют накопительный счет каждый день.
Аналитики выяснили, что подавляющее большинство россиян имеет банковские вклады и накопительные счета (84%).
Пятая часть (20,6%) из тех, кто не имеет вкладов, объяснили, что не пользуются вкладами и накопительными счетами, потому что не доверяют банкам. Еще столько же (20,9%) считает эти финансовые инструменты ненадежными. Большинство (53,5%) не пользуются вкладами и счетами, потому что не имеют возможности откладывать свободные средства на будущее.
По данным исследования, для большинства россиян вклады и накопительные счета служат для получения пассивного дохода и наращивания подушки безопасности "на черный день". Также копят деньги на отдых, на покупку крупной техники и на образование.
Отмечается, что главным недостатком накопительного счета большинство опрошенных россиян назвали низкую доходность в сравнении с вкладами, а главным его плюсом – возможность свободно распоряжаться денежными средствами: пополнять счет, снимать или переводить деньги. Главным преимуществом вклада была названа высокая доходность, а основными его минусами россияне назвали невозможность снять средства без потери части дохода и отсутствие возможности пополнения.
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