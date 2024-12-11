https://ria.ru/20241211/scheta-1988537887.html

Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета

Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета - РИА Новости, 11.12.2024

Исследование показало, как часто россияне пополняют накопительные счета

Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, еще 15% откладывают средства раз в квартал, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:51

2024-12-11T05:51

2024-12-11T05:51

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978716854_0:93:3296:1946_1920x0_80_0_0_8b686c6b07802f7aea0e3cff6fa64507.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более половины россиян, которые имеют накопительные счета и вклады в банках, пополняют их раз в месяц, еще 15% откладывают средства раз в квартал, говорится в исследовании Роскачества и "Финансы Mail", которое есть у РИА Новости. "Наиболее популярная стратегия у россиян – пополнение накопительного счета один раз в месяц (об этом сообщили 52% опрошенных)", - говорится в исследовании. Отмечается, что 15% откладывают средства один раз в квартал, 8,9% – раз в полгода. Только 2,4% опрошенных пополняют накопительный счет каждый день. Аналитики выяснили, что подавляющее большинство россиян имеет банковские вклады и накопительные счета (84%). Пятая часть (20,6%) из тех, кто не имеет вкладов, объяснили, что не пользуются вкладами и накопительными счетами, потому что не доверяют банкам. Еще столько же (20,9%) считает эти финансовые инструменты ненадежными. Большинство (53,5%) не пользуются вкладами и счетами, потому что не имеют возможности откладывать свободные средства на будущее. По данным исследования, для большинства россиян вклады и накопительные счета служат для получения пассивного дохода и наращивания подушки безопасности "на черный день". Также копят деньги на отдых, на покупку крупной техники и на образование. Отмечается, что главным недостатком накопительного счета большинство опрошенных россиян назвали низкую доходность в сравнении с вкладами, а главным его плюсом – возможность свободно распоряжаться денежными средствами: пополнять счет, снимать или переводить деньги. Главным преимуществом вклада была названа высокая доходность, а основными его минусами россияне назвали невозможность снять средства без потери части дохода и отсутствие возможности пополнения.

https://ria.ru/20241005/dengi-1976478634.html

https://ria.ru/20240831/opros-1969620737.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика