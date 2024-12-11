https://ria.ru/20241211/ryabkov-1988601887.html
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов - РИА Новости, 11.12.2024
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов
Россия рассчитывает на взаимопонимание с Дамаском в вопросе дальнейшего статуса российских военных объектов в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:11
2024-12-11T14:11
2024-12-11T14:11
в мире
россия
сирия
сергей рябков
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152014/32/1520143228_0:15:3038:1724_1920x0_80_0_0_849ed9d276c22f6f92e25af8066ba2ce.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимопонимание с Дамаском в вопросе дальнейшего статуса российских военных объектов в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Власть не успела смениться, а вы задаёте вопрос о статусе тех или иных объектов. Так быстро не бывает. Тем, кто сейчас там пришел к рычагам управления, надо разобраться с базовыми потребностями народа. Остановить волну насилия и мародерства, взять под контроль обстановку, а статусы объектов, конечно, как сюжет будет присутствовать. Мы рассчитываем, что найдем с Дамаском взаимопонимание", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988589356.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152014/32/1520143228_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_0190b1cf5d1be8c488cff0d64acf2418.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, сергей рябков, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сирия, Сергей Рябков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов
Рябков: РФ рассчитывает на взаимопонимание с Сирией по статусу военных объектов