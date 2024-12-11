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Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов - РИА Новости, 11.12.2024
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14:11 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ryabkov-1988601887.html
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов - РИА Новости, 11.12.2024
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов
Россия рассчитывает на взаимопонимание с Дамаском в вопросе дальнейшего статуса российских военных объектов в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:11
2024-12-11T14:11
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сирия
сергей рябков
обострение ситуации в сирии — 2024
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимопонимание с Дамаском в вопросе дальнейшего статуса российских военных объектов в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Власть не успела смениться, а вы задаёте вопрос о статусе тех или иных объектов. Так быстро не бывает. Тем, кто сейчас там пришел к рычагам управления, надо разобраться с базовыми потребностями народа. Остановить волну насилия и мародерства, взять под контроль обстановку, а статусы объектов, конечно, как сюжет будет присутствовать. Мы рассчитываем, что найдем с Дамаском взаимопонимание", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, россия, сирия, сергей рябков, обострение ситуации в сирии — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Сирия, Сергей Рябков, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков надеется на взаимопонимание с Дамаском по статусу военных объектов

Рябков: РФ рассчитывает на взаимопонимание с Сирией по статусу военных объектов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия рассчитывает на взаимопонимание с Дамаском в вопросе дальнейшего статуса российских военных объектов в Сирии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Власть не успела смениться, а вы задаёте вопрос о статусе тех или иных объектов. Так быстро не бывает. Тем, кто сейчас там пришел к рычагам управления, надо разобраться с базовыми потребностями народа. Остановить волну насилия и мародерства, взять под контроль обстановку, а статусы объектов, конечно, как сюжет будет присутствовать. Мы рассчитываем, что найдем с Дамаском взаимопонимание", - сказал Рябков журналистам.
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В миреРоссияСирияСергей РябковОбострение ситуации в Сирии — 2024Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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