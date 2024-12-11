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Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России
Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России - РИА Новости, 11.12.2024
Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России
В Москве квалифицируют как грабеж планы США выделить Украине займ в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ, заявил замглавы МИД РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:08
2024-12-11T14:08
2024-12-11T14:08
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве квалифицируют как грабеж планы США выделить Украине займ в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных активов РФ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Тема обсуждалась в формате "Группы семи". Если провести определенную параллель с терминологией, которая не очень свойственна внешнеполитическому ведомству, могу сказать, что это деяние подпадает под квалификацию грабеж в составе организованной группы - я имею ввиду "Группу семи", - по предварительному сговору", - сказал Рябков журналистам.
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в мире, россия, москва, сша, сергей рябков
В мире, Россия, Москва, США, Сергей Рябков
Рябков высказался о планах США выделить Киеву займ за счет активов России
Рябков назвал грабежом планы США выделить Киеву займ под доходы от активов РФ