https://ria.ru/20241211/rosatom-1988631887.html

"Росатом" начал выводить из эксплуатации реактор-долгожитель

"Росатом" начал выводить из эксплуатации реактор-долгожитель - РИА Новости, 11.12.2024

"Росатом" начал выводить из эксплуатации реактор-долгожитель

Предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске (Красноярский край) приступил к выводу из эксплуатации промышленного уран-графитового... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:38

2024-12-11T16:38

2024-12-11T17:05

железногорск

красноярский край

красноярск

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

горно-химический комбинат

наука

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предприятие "Росатома" "Горно-химический комбинат" (ГХК) в Железногорске (Красноярский край) приступил к выводу из эксплуатации промышленного уран-графитового реактора АДЭ-2, проработавшего без малого полвека и в свое время нарабатывавшего оружейный плутоний. "Вывод из эксплуатации объектов первой очереди, где планируется размещение исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР), продлится два года", - говорится в сообщении. В состав реакторного производства ГХК входили три мощных промышленных уран-графитовых реактора АД, АДЭ-1 и АДЭ-2, созданных для наработки плутония оружейного качества. Реакторы АД и АДЭ-1 были введены в эксплуатацию в 1958 году и в 1961 году соответственно. Это были одноцелевые реакторы, на которых только нарабатывался оружейный плутоний. Они были остановлены в 1992 году и уже выведены из эксплуатации. Реактор АДЭ-2 - двухцелевой, энергетический. Он был введен в эксплуатацию в 1964 году. Помимо наработки плутония, у него была еще одна, "гражданская" функция: тепло с этого реактора использовалось для получения пара, выработки электрической энергии и нагрева сетевой воды, которая с 1966 года подавалась для горячего водоснабжения и отопления жилого массива, школ, больниц, промышленных предприятий Железногорска. Реактор АДЭ-2 был остановлен 15 апреля 2010 года. АДЭ-2 стал рекордсменом-долгожителем среди реакторов такого типа, отработав 46 лет благодаря удачным конструкторским, а также техническим решениям по продлению срока эксплуатации. После окончательной остановки реактора АДЭ-2 из его активной зоны было выгружено ядерное топливо, графитовая кладка приведена в ядерно-безопасное состояние. Все отработавшие ядерное топливо было переработано на радиохимическом заводе ГХК. После окончания работ реактору АДЭ-2 предстоит стать отраслевым музеем. Поэтому в ходе вывода из эксплуатации объектов второй очереди планируется максимально сохранить исторический облик самого АДЭ-2. Отдельные объекты выводимой в настоящее время из эксплуатации инфраструктуры АДЭ-2 выбраны в качестве объектов размещения планируемого к созданию на горизонте 2030 года исследовательского жидкосолевого реактора (ИЖСР) и обеспечивающих систем, с модулем переработки отработавшего ядерного топлива. В настоящее время запланированы и выполняются работы по обследованию, инженерным изысканиям в отношении соответствующих объектов в рамках их подготовки к размещению реакторной установки в будущем. "Горно-химический комбинат" – одно из стратегически важных предприятий "Росатома", имеет статус федеральной ядерной организации. ГХК представляет собой не имеющий аналогов в мире громадный подземный промышленный комплекс, размещенный в скальных породах на берегу Енисея, в 50 километрах ниже Красноярска. ГХК был образован в 1950 году с целью производства плутония для советского ядерного оружия. В 1995 году с предприятия был снят оборонный заказ на производство плутония. Комбинат выполнил задачу, для которой создавался - надежно обеспечил безопасность страны. Сейчас ГХК - ключевое предприятие "Росатома" по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

https://ria.ru/20241202/rosatom-1986852325.html

https://ria.ru/20240829/rosatom-1969190988.html

https://ria.ru/20241130/rosatom-1986614426.html

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железногорск , красноярский край, красноярск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", горно-химический комбинат