https://ria.ru/20241211/rets-1988621850.html

Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia

Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia - РИА Новости, 11.12.2024

Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia

Крупные строительные предприятия и дистрибьюторские компании из Египта заинтересовались российскими решениями в области строительства, жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T15:42

2024-12-11T15:42

2024-12-11T15:42

экономика

египет

россия

новосибирск

снг

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40478/95/404789589_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_c1b7a7d3a05919c8657abe706ca19bb2.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупные строительные предприятия и дистрибьюторские компании из Египта заинтересовались российскими решениями в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Компании провели более 170 переговоров с потенциальными партнерами в ходе бизнес-миссии Российского экспортного центра в Каире", - говорится в сообщении.За два дня 12 российских предприятий обсудили возможности сотрудничества с более чем 60 контрагентами. Потенциал проведенных переговоров оценивается в 1 миллиард рублей.Российские производители и разработчики представили потенциальным партнерам различные строительные материалы, технологию защиты зданий от протечек, дезинфицирующую электрохимическую систему и ИТ-решения.Как отмечают участники миссии, многим уже удалось выйти на первичные договоренности. Часть предприятий уже заключила меморандумы о сотрудничестве. Так, производитель малярного инструмента "АКОР" из Новосибирска делится, что участие в бизнес-миссии помогло получить широкую базу целевых контактов, а также обсудить с египетскими партнерами практические вопросы организации поставок.В компании "ГеоСМ" подчеркивают заинтересованность партнеров в закупке российских георешеток и геосеток - современных материалов, которые широко используются в строительстве в России и странах СНГ.Производителю геосинтетических материалов "Русгеосинт" удалось провести 20 деловых встреч с крупными строительными, дилерскими и дистрибьюторскими компаниями. Как отметили в компании, в Египте высокий спрос на геосинтетические материалы, вызванный дефицитом местных производителей.Бизнес-миссия проходила в Каире 4 и 5 декабря.Узнать подробности о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие на 2025 год можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20241211/rets-1988575355.html

https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html

египет

россия

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, египет, россия, новосибирск, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)