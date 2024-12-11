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Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia - РИА Новости, 11.12.2024
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15:42 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rets-1988621850.html
Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia
Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia - РИА Новости, 11.12.2024
Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia
Крупные строительные предприятия и дистрибьюторские компании из Египта заинтересовались российскими решениями в области строительства, жилищно-коммунального... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:42
2024-12-11T15:42
экономика
египет
россия
новосибирск
снг
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупные строительные предприятия и дистрибьюторские компании из Египта заинтересовались российскими решениями в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Компании провели более 170 переговоров с потенциальными партнерами в ходе бизнес-миссии Российского экспортного центра в Каире", - говорится в сообщении.За два дня 12 российских предприятий обсудили возможности сотрудничества с более чем 60 контрагентами. Потенциал проведенных переговоров оценивается в 1 миллиард рублей.Российские производители и разработчики представили потенциальным партнерам различные строительные материалы, технологию защиты зданий от протечек, дезинфицирующую электрохимическую систему и ИТ-решения.Как отмечают участники миссии, многим уже удалось выйти на первичные договоренности. Часть предприятий уже заключила меморандумы о сотрудничестве. Так, производитель малярного инструмента "АКОР" из Новосибирска делится, что участие в бизнес-миссии помогло получить широкую базу целевых контактов, а также обсудить с египетскими партнерами практические вопросы организации поставок.В компании "ГеоСМ" подчеркивают заинтересованность партнеров в закупке российских георешеток и геосеток - современных материалов, которые широко используются в строительстве в России и странах СНГ.Производителю геосинтетических материалов "Русгеосинт" удалось провести 20 деловых встреч с крупными строительными, дилерскими и дистрибьюторскими компаниями. Как отметили в компании, в Египте высокий спрос на геосинтетические материалы, вызванный дефицитом местных производителей.Бизнес-миссия проходила в Каире 4 и 5 декабря.Узнать подробности о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие на 2025 год можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20241211/rets-1988575355.html
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экономика, египет, россия, новосибирск, снг, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Египет, Россия, Новосибирск, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia

РЭЦ: Египетские застройщики оценили инфраструктурные решения Made in Russia

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкКаир
Каир - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Валерий Шустов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Крупные строительные предприятия и дистрибьюторские компании из Египта заинтересовались российскими решениями в области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и "умного города", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"Компании провели более 170 переговоров с потенциальными партнерами в ходе бизнес-миссии Российского экспортного центра в Каире", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки
Вчера, 12:19
За два дня 12 российских предприятий обсудили возможности сотрудничества с более чем 60 контрагентами. Потенциал проведенных переговоров оценивается в 1 миллиард рублей.
Российские производители и разработчики представили потенциальным партнерам различные строительные материалы, технологию защиты зданий от протечек, дезинфицирующую электрохимическую систему и ИТ-решения.
Как отмечают участники миссии, многим уже удалось выйти на первичные договоренности. Часть предприятий уже заключила меморандумы о сотрудничестве. Так, производитель малярного инструмента "АКОР" из Новосибирска делится, что участие в бизнес-миссии помогло получить широкую базу целевых контактов, а также обсудить с египетскими партнерами практические вопросы организации поставок.
В компании "ГеоСМ" подчеркивают заинтересованность партнеров в закупке российских георешеток и геосеток - современных материалов, которые широко используются в строительстве в России и странах СНГ.
Производителю геосинтетических материалов "Русгеосинт" удалось провести 20 деловых встреч с крупными строительными, дилерскими и дистрибьюторскими компаниями. Как отметили в компании, в Египте высокий спрос на геосинтетические материалы, вызванный дефицитом местных производителей.
Бизнес-миссия проходила в Каире 4 и 5 декабря.
Узнать подробности о бизнес-миссиях РЭЦ и подобрать мероприятие на 2025 год можно на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта"
Вчера, 12:12
 
ЭкономикаЕгипетРоссияНовосибирскСНГРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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