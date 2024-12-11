https://ria.ru/20241211/rets-1988575355.html

Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки

Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки - РИА Новости, 11.12.2024

Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки

Российским экспортерам доступна база знаний для успешного старта и непрерывного развития экспортной деятельности, так, Школа экспорта Российского экспортного... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:19

2024-12-11T12:19

2024-12-11T12:19

экономика

россия

китай

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским экспортерам доступна база знаний для успешного старта и непрерывного развития экспортной деятельности, так, Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) предоставляет клиентам государственной цифровой платформы "Мой экспорт" доступ к уникальным бесплатным учебным пособиям, сообщает центр."База знаний Школы экспорта РЭЦ постоянно пополняется актуальными материалами и на сегодняшний день включает 21 учебное пособие, охватывающее широкий спектр тем, связанных с экспортной деятельностью. Высокая востребованность этих ресурсов подтверждается статистикой: только в текущем году более тысячи экспортеров обратились к учебным материалам Школы экспорта более 2200 раз. Эти пособия разработаны с учетом современных реалий международной торговли и помогают компаниям эффективно решать сложные задачи, возникающие при выходе на новые рынки: организации международных перевозок, интернет-торговли, деловой коммуникации, маркетинга. Наиболее популярным в 2024 году пособием стало "Начинающий экспортер" - почти половина годовых запросов приходится на него. Второе и третье место занимают "Как работать с представителями разных культур" и "Таможенное регулирование экспорта", - говорится в сообщении.В этом году Школа экспорта РЭЦ расширила базу знаний, добавив три новых учебных пособия, которые уже доступны на платформе "Мой экспорт". Например, появилось новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами. Кроме того, в этом году опубликовано пособие по работе с Китаем, а также пособие по закупкам Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, разработанное в сотрудничестве с Минэкономразвития России."Успех на международном рынке во многом зависит от профессионализма и компетентности экспортеров. Учебные пособия и программы Школы экспорта РЭЦ разработаны с учетом практического опыта и отвечают на актуальные запросы бизнеса. К примеру, сейчас мы наблюдаем большой интерес к предэкспортному и начальному экспортному этапу, это видно в том числе по популярности соответствующих материалов на платформе "Мой экспорт". И Школа реагирует - например, для потенциальных экспортеров, испытывающих замешательство при выходе за рубеж, мы разработали программу-интенсив "Новый экспорт в текущих условиях", набор на обучение идет прямо сейчас", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.На платформе "Мой экспорт" для экспортно ориентированных компаний также доступны онлайн-курсы по основам и ведению экспортной деятельности. Они разработаны с привлечением ведущих специалистов в области ВЭД России и опираются на международный опыт. Доступ к курсам предоставляется на один год и совершенно бесплатно. В настоящий момент на платформе доступно 13 курсов, которые позволяют освоить анализ конъюнктуры зарубежных рынков, изучить основные аспекты налогообложения, подготовку предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях и многое другое.

https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html

https://ria.ru/20241209/sertifikat-1988170898.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)