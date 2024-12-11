https://ria.ru/20241211/rets-1988575355.html
Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки
Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки - РИА Новости, 11.12.2024
Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки
Российским экспортерам доступна база знаний для успешного старта и непрерывного развития экспортной деятельности, так, Школа экспорта Российского экспортного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:19
2024-12-11T12:19
2024-12-11T12:19
экономика
россия
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским экспортерам доступна база знаний для успешного старта и непрерывного развития экспортной деятельности, так, Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) предоставляет клиентам государственной цифровой платформы "Мой экспорт" доступ к уникальным бесплатным учебным пособиям, сообщает центр."База знаний Школы экспорта РЭЦ постоянно пополняется актуальными материалами и на сегодняшний день включает 21 учебное пособие, охватывающее широкий спектр тем, связанных с экспортной деятельностью. Высокая востребованность этих ресурсов подтверждается статистикой: только в текущем году более тысячи экспортеров обратились к учебным материалам Школы экспорта более 2200 раз. Эти пособия разработаны с учетом современных реалий международной торговли и помогают компаниям эффективно решать сложные задачи, возникающие при выходе на новые рынки: организации международных перевозок, интернет-торговли, деловой коммуникации, маркетинга. Наиболее популярным в 2024 году пособием стало "Начинающий экспортер" - почти половина годовых запросов приходится на него. Второе и третье место занимают "Как работать с представителями разных культур" и "Таможенное регулирование экспорта", - говорится в сообщении.В этом году Школа экспорта РЭЦ расширила базу знаний, добавив три новых учебных пособия, которые уже доступны на платформе "Мой экспорт". Например, появилось новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами. Кроме того, в этом году опубликовано пособие по работе с Китаем, а также пособие по закупкам Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, разработанное в сотрудничестве с Минэкономразвития России."Успех на международном рынке во многом зависит от профессионализма и компетентности экспортеров. Учебные пособия и программы Школы экспорта РЭЦ разработаны с учетом практического опыта и отвечают на актуальные запросы бизнеса. К примеру, сейчас мы наблюдаем большой интерес к предэкспортному и начальному экспортному этапу, это видно в том числе по популярности соответствующих материалов на платформе "Мой экспорт". И Школа реагирует - например, для потенциальных экспортеров, испытывающих замешательство при выходе за рубеж, мы разработали программу-интенсив "Новый экспорт в текущих условиях", набор на обучение идет прямо сейчас", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.На платформе "Мой экспорт" для экспортно ориентированных компаний также доступны онлайн-курсы по основам и ведению экспортной деятельности. Они разработаны с привлечением ведущих специалистов в области ВЭД России и опираются на международный опыт. Доступ к курсам предоставляется на один год и совершенно бесплатно. В настоящий момент на платформе доступно 13 курсов, которые позволяют освоить анализ конъюнктуры зарубежных рынков, изучить основные аспекты налогообложения, подготовку предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях и многое другое.
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РИА Новости
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экономика, россия, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Обучающие программы на платформе "Мой экспорт" развивают экспортные навыки
РЭЦ: клиентам цифровой платформы "Мой экспорт" доступна школа экспорта РЭЦ
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российским экспортерам доступна база знаний для успешного старта и непрерывного развития экспортной деятельности, так, Школа экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) предоставляет клиентам государственной цифровой платформы "Мой экспорт" доступ к уникальным бесплатным учебным пособиям, сообщает центр.
"База знаний Школы экспорта РЭЦ постоянно пополняется актуальными материалами и на сегодняшний день включает 21 учебное пособие, охватывающее широкий спектр тем, связанных с экспортной деятельностью. Высокая востребованность этих ресурсов подтверждается статистикой: только в текущем году более тысячи экспортеров обратились к учебным материалам Школы экспорта более 2200 раз. Эти пособия разработаны с учетом современных реалий международной торговли и помогают компаниям эффективно решать сложные задачи, возникающие при выходе на новые рынки: организации международных перевозок, интернет-торговли, деловой коммуникации, маркетинга. Наиболее популярным в 2024 году пособием стало "Начинающий экспортер" - почти половина годовых запросов приходится на него. Второе и третье место занимают "Как работать с представителями разных культур" и "Таможенное регулирование экспорта", - говорится в сообщении.
В этом году Школа экспорта РЭЦ расширила базу знаний, добавив три новых учебных пособия, которые уже доступны на платформе "Мой экспорт". Например, появилось новое учебное пособие, посвященное взаимодействию с турецкими партнерами. Кроме того, в этом году опубликовано пособие по работе с Китаем, а также пособие по закупкам Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, разработанное в сотрудничестве с Минэкономразвития России.
"Успех на международном рынке во многом зависит от профессионализма и компетентности экспортеров. Учебные пособия и программы Школы экспорта РЭЦ разработаны с учетом практического опыта и отвечают на актуальные запросы бизнеса. К примеру, сейчас мы наблюдаем большой интерес к предэкспортному и начальному экспортному этапу, это видно в том числе по популярности соответствующих материалов на платформе "Мой экспорт". И Школа реагирует - например, для потенциальных экспортеров, испытывающих замешательство при выходе за рубеж, мы разработали программу-интенсив "Новый экспорт в текущих условиях", набор на обучение идет прямо сейчас", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
На платформе "Мой экспорт" для экспортно ориентированных компаний также доступны онлайн-курсы по основам и ведению экспортной деятельности. Они разработаны с привлечением ведущих специалистов в области ВЭД России и опираются на международный опыт. Доступ к курсам предоставляется на один год и совершенно бесплатно. В настоящий момент на платформе доступно 13 курсов, которые позволяют освоить анализ конъюнктуры зарубежных рынков, изучить основные аспекты налогообложения, подготовку предприятия к участию в специализированных бизнес-миссиях и многое другое.