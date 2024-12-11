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Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта" - РИА Новости, 11.12.2024
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12:12 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/rets-1988573532.html
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта"
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта" - РИА Новости, 11.12.2024
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта"
Карельский производитель продуктов питания продолжает укреплять свои позиции как на российском, так и на международном рынках, для расширения географии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:12
2024-12-11T12:12
экономика
наталья соколова
республика карелия
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Карельский производитель продуктов питания продолжает укреплять свои позиции как на российском, так и на международном рынках, для расширения географии поставок, охватывающей сейчас более 15 стран, и минимизации рисков компания активно использует поддержку, которую предоставляет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в частности, государственная цифровая платформа "Мой экспорт"."Компания уделяет особое внимание качеству и разнообразию своей продукции. В структуре компании функционируют собственные аналитическая и биологическая лаборатории, где работают специалисты, создающие продукты как для домашнего использования, так и для профессиональных кулинаров. С 2020 года компания ежегодно участвует в программах компенсации расходов по транспортировке продукции АПК и сертификации продукции на внешних рынках", - говорится в сообщении РЭЦ."Эти меры поддержки значительно сократили затраты на экспортные отгрузки, что в свою очередь повысило рентабельность экспортного направления", - уточнила генеральный директор фирмы Наталья Соколова.Признанием успехов компании стало получение награды "Экспортер года в сфере АПК" на федеральном уровне в 2020 году. В текущем году производитель занял I место в номинации "Экспорт пищевых продуктов и напитков" на региональном конкурсе "Экспортер года", а также был удостоен специальной номинации "Широкая география".В 2024 году компания значительно увеличила объем экспорта в Азербайджан и Казахстан, впервые вышла со своей продукцией на рынки ОАЭ и Королевства Саудовской Аравии.Компания активно использует финансовые меры поддержки Группы РЭЦ. В частности, компания оформляла страхование отсрочки платежей при поставках продукции в Грузию, Казахстан, Азербайджан, Молдову, Беларусь в рамках продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Это решение, специально разработанное для компаний МСП, отличается быстрой и простой процедурой оформления. Для получения услуги экспортер заполняет заявку на платформе "Мой экспорт", после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования.Кроме того, ЭКСАР и экспортер заключили договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности для страхования дебиторской задолженности покупателя из Монголии. Этот страховой продукт обеспечивает всестороннее покрытие как коммерческих (неисполнение обязательств контрагентом по причине нежелания или неплатежеспособности), так и политических рисков (невозможность исполнения обязательств контрагентом вследствие действия государственных ограничений или запретов). Таким образом, компании получают надежную финансовую защиту и уверенность в своевременном получении платежей за экспортируемую продукцию.По оценке компании, реализуемые Группой РЭЦ меры поддержки полностью соответствуют современным требованиям и вызовам."Используемые меры поддержки позволили нам активно развивать экспортное направление, осваивать новые страны и регионы, а также заключать важные экспортные контракты. История успеха нашей компании демонстрирует, как эффективное использование возможностей и ресурсов, предоставляемых Российским экспортным центром, может существенно влиять на рост и развитие на международной арене", — добавила Наталья Соколова."Карельский производитель - яркий пример того, как комплексное применение государственных мер поддержки экспорта со стороны РЭЦ помогает компании расширять географию поставок на внешние рынки, увеличивать объемы продаж и при этом снижать возможные риски неплатежа за поставленный товар. Мы всегда готовы подобрать нужный инструмент поддержки под требования экспортера", - прокомментировал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.Для обеспечения широкого доступа предприятий ко всем услугам Группы РЭЦ по всей стране функционирует сеть из 16 региональных представительств, включая представительство в Санкт-Петербурге, которое оказывает поддержку предпринимателям не только из Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области, Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Новгородской и Вологодской областей. Специалисты представительств предоставляют консультации и помощь в решении вопросов, связанных с экспортом и использованием продуктов и сервисов РЭЦ.
https://ria.ru/20241209/sertifikat-1988170898.html
https://ria.ru/20241206/rets-1987801701.html
https://ria.ru/20241205/rets-1987552917.html
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экономика, наталья соколова, республика карелия, российский экспортный центр (рэц), экспорт
Экономика, Наталья Соколова, Республика Карелия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт
Карельский производитель развивается при поддержке РЭЦ и "Моего экспорта"

РЭЦ: производитель из Карелии развивается при поддержке "Моего экспорта" и РЭЦ

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкПетрозаводск
Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Карельский производитель продуктов питания продолжает укреплять свои позиции как на российском, так и на международном рынках, для расширения географии поставок, охватывающей сейчас более 15 стран, и минимизации рисков компания активно использует поддержку, которую предоставляет Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ), в частности, государственная цифровая платформа "Мой экспорт".
"Компания уделяет особое внимание качеству и разнообразию своей продукции. В структуре компании функционируют собственные аналитическая и биологическая лаборатории, где работают специалисты, создающие продукты как для домашнего использования, так и для профессиональных кулинаров. С 2020 года компания ежегодно участвует в программах компенсации расходов по транспортировке продукции АПК и сертификации продукции на внешних рынках", - говорится в сообщении РЭЦ.
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"Эти меры поддержки значительно сократили затраты на экспортные отгрузки, что в свою очередь повысило рентабельность экспортного направления", - уточнила генеральный директор фирмы Наталья Соколова.
Признанием успехов компании стало получение награды "Экспортер года в сфере АПК" на федеральном уровне в 2020 году. В текущем году производитель занял I место в номинации "Экспорт пищевых продуктов и напитков" на региональном конкурсе "Экспортер года", а также был удостоен специальной номинации "Широкая география".
В 2024 году компания значительно увеличила объем экспорта в Азербайджан и Казахстан, впервые вышла со своей продукцией на рынки ОАЭ и Королевства Саудовской Аравии.
Компания активно использует финансовые меры поддержки Группы РЭЦ. В частности, компания оформляла страхование отсрочки платежей при поставках продукции в Грузию, Казахстан, Азербайджан, Молдову, Беларусь в рамках продукта "Страхование. Отсрочка платежа для МСП" Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР). Это решение, специально разработанное для компаний МСП, отличается быстрой и простой процедурой оформления. Для получения услуги экспортер заполняет заявку на платформе "Мой экспорт", после чего в течение нескольких дней получает электронный договор страхования.
Кроме того, ЭКСАР и экспортер заключили договор страхования краткосрочной дебиторской задолженности для страхования дебиторской задолженности покупателя из Монголии. Этот страховой продукт обеспечивает всестороннее покрытие как коммерческих (неисполнение обязательств контрагентом по причине нежелания или неплатежеспособности), так и политических рисков (невозможность исполнения обязательств контрагентом вследствие действия государственных ограничений или запретов). Таким образом, компании получают надежную финансовую защиту и уверенность в своевременном получении платежей за экспортируемую продукцию.
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По оценке компании, реализуемые Группой РЭЦ меры поддержки полностью соответствуют современным требованиям и вызовам.
"Используемые меры поддержки позволили нам активно развивать экспортное направление, осваивать новые страны и регионы, а также заключать важные экспортные контракты. История успеха нашей компании демонстрирует, как эффективное использование возможностей и ресурсов, предоставляемых Российским экспортным центром, может существенно влиять на рост и развитие на международной арене", — добавила Наталья Соколова.
"Карельский производитель - яркий пример того, как комплексное применение государственных мер поддержки экспорта со стороны РЭЦ помогает компании расширять географию поставок на внешние рынки, увеличивать объемы продаж и при этом снижать возможные риски неплатежа за поставленный товар. Мы всегда готовы подобрать нужный инструмент поддержки под требования экспортера", - прокомментировал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов.
Для обеспечения широкого доступа предприятий ко всем услугам Группы РЭЦ по всей стране функционирует сеть из 16 региональных представительств, включая представительство в Санкт-Петербурге, которое оказывает поддержку предпринимателям не только из Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области, Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, Новгородской и Вологодской областей. Специалисты представительств предоставляют консультации и помощь в решении вопросов, связанных с экспортом и использованием продуктов и сервисов РЭЦ.
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