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ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:13 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html
ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо
ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.12.2024
ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо
Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:13
2024-12-11T03:13
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
севастополь
владимир сальдо
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо. "Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области", - заявил Сальдо. Он добавил, что российская система ПВО справляется. "Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют", - подчеркнул Сальдо. При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. "Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО", - заключил губернатор.
https://ria.ru/20241210/pvo-1988407808.html
https://ria.ru/20241208/sallivan-1987949710.html
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безопасность, херсонская область , россия, севастополь, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Севастополь, Владимир Сальдо
ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

Сальдо: ПВО сбивает ATACMS, которые ВСУ запускают в сторону Крымского моста

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо.
"Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области", - заявил Сальдо.
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Он добавил, что российская система ПВО справляется.
«
"Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют", - подчеркнул Сальдо.
При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. "Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО", - заключил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьРоссияСевастопольВладимир Сальдо
 
 
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