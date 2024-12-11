https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо - РИА Новости, 11.12.2024

ПВО эффективно сбивает ATACMS, заявил Сальдо

Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:13

2024-12-11T03:13

2024-12-11T03:13

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

россия

севастополь

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Система ПВО России эффективно справляется с ракетами ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, их сбивают над территорией Херсонской области, заявил в интервью РИА Новости губернатор этого региона Владимир Сальдо. "Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области", - заявил Сальдо. Он добавил, что российская система ПВО справляется. "Наши (силы) ПВО тоже, извините меня, далеко не лыком шиты. Они свое умение и свои навыки постоянно совершенствуют, и они все более и более эффективны. Большая часть ракет сбивается. Большая часть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, это мощные такие, с большим зарядом, сбивается или системами ПВО, или системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые достаточно эффективно действуют", - подчеркнул Сальдо. При этом он констатировал, что сам факт наличия у противника дальнобойных ракет, конечно, может нести опасность, однако российские военные научились их уничтожать уже в тылу врага. "Но опасность все равно существует и к ней надо быть готовым, поэтому тут есть ПВО", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20241210/pvo-1988407808.html

https://ria.ru/20241208/sallivan-1987949710.html

херсонская область

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, херсонская область , россия, севастополь, владимир сальдо