https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html
Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров
Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров - РИА Новости, 11.12.2024
Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров
Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение подключать IT-компании, которые пользуются государственной поддержкой, к подготовке кадров. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:46
2024-12-11T22:46
2024-12-11T22:46
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение подключать IT-компании, которые пользуются государственной поддержкой, к подготовке кадров. "Я думаю, что предложение подключать IT-компании, которые пользуются мерами государственной поддержки, к подготовке кадров для этой же сферы, справедливое", - сказал глава государства в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
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россия, владимир путин, it-компании, it-специалисты, it-индустрия, общество, правительство рф, технологии
Россия, Владимир Путин, IT-компании, IT-специалисты, IT-индустрия, Общество, Правительство РФ, Технологии
Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров
Путин выступил за подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров