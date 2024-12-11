https://ria.ru/20241211/putin-1988708209.html

Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров

Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров - РИА Новости, 11.12.2024

Путин поддержал подключение IT-компаний с господдержкой к подготовке кадров

Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение подключать IT-компании, которые пользуются государственной поддержкой, к подготовке кадров. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T22:46

2024-12-11T22:46

2024-12-11T22:46

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владимир путин

it-компании

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правительство рф

технологии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал справедливым предложение подключать IT-компании, которые пользуются государственной поддержкой, к подготовке кадров. "Я думаю, что предложение подключать IT-компании, которые пользуются мерами государственной поддержки, к подготовке кадров для этой же сферы, справедливое", - сказал глава государства в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20241211/putin-1988707274.html

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россия, владимир путин, it-компании, it-специалисты, it-индустрия, общество, правительство рф, технологии