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Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
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22:02 11.12.2024 (обновлено: 22:18 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988705612.html
Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург
Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного завышения цен по проекту ВСМ Москва-Петербург под предлогом объективных факторов,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T22:02
2024-12-11T22:18
москва
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного завышения цен по проекту ВСМ Москва-Петербург под предлогом объективных факторов, ведущих к удорожанию.В ходе совещания с правительством он сказал, что удорожание неизбежно, оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием кредитов со стороны коммерческих банков."Но с другой стороны, я обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства: нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания, только под предлогом ключевой ставки и инфляции", - сказал Путин во время совещания.Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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москва, санкт-петербург, владимир путин
Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин потребовал не завышать цены по проекту ВСМ Москва — Петербург

Путин потребовал не допускать задирания цен по проекту ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал не допускать необоснованного завышения цен по проекту ВСМ Москва-Петербург под предлогом объективных факторов, ведущих к удорожанию.
В ходе совещания с правительством он сказал, что удорожание неизбежно, оно связано не только с инфляцией, но и с ключевой ставкой, подорожанием кредитов со стороны коммерческих банков.
"Но с другой стороны, я обратил внимание производителей, ну и тех в правительстве, кто курирует соответствующие сферы реального производства: нельзя ни в коем случае прикрываться этими объективными обстоятельствами, чтобы задирать цены совершенно без всякого на то основания, только под предлогом ключевой ставки и инфляции", - сказал Путин во время совещания.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Дорога будет полностью запущена 1 апреля 2028 года. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
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