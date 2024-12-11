https://ria.ru/20241211/putin-1988684338.html

Путин принял участие в запуске работы Международного альянса в сфере ИИ

Путин принял участие в запуске работы Международного альянса в сфере ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин принял участие в запуске работы Международного альянса в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы Международного альянса в сфере искусственного интеллекта, который создается по инициативе... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:43

2024-12-11T19:43

2024-12-11T19:43

технологии

россия

герман греф

владимир путин

сбербанк россии

сбер

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы Международного альянса в сфере искусственного интеллекта, который создается по инициативе российского альянса. "Пожалуйста, с удовольствием", - дал разрешение президент РФ для подписания меморандума о создании Международного альянса в области искусственного интеллекта. Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что присоединиться к международному альянсу согласились 15 государств. "На сегодняшний день в зале 15 ассоциаций, которые согласились подписать соответствующий меморандум о создании Международного альянса в сфере искусственного интеллекта. И 13 представителей сегодня готовы его подписать... Сегодня 15 стран объединяются для того, чтобы сделать эту работу открытой, прозрачной", - сказал Греф. По его словам, искусственный интеллект - ключевая технология XXI века, и как любая технология несет в себе огромный потенциал, но и риски. Российский альянс искусственного интеллекта был создан 5 лет назад. "На сегодняшний день уже вошли более 800 российских компаний, и все они подписали в том числе кодекс этики при разработке искусственного интеллекта. Вот сейчас, сегодня по инициативе российского альянса искусственного интеллекта здесь рождается следующий уровень кооперации – это международный альянс. Он объединяет национальные ассоциации в сфере искусственного интеллекта со всего мира", - пояснил Греф.

https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988661117.html

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технологии, россия, герман греф, владимир путин, сбербанк россии, сбер, искусственный интеллект (ии)