https://ria.ru/20241211/putin-1988679280.html

Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения

Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения - РИА Новости, 11.12.2024

Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может появиться цифровой профиль для всего здравоохранения РФ: "кирпичики" для этого нужно закладывать... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:16

2024-12-11T19:16

2024-12-11T19:16

россия

владимир путин

сбер

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может появиться цифровой профиль для всего здравоохранения РФ: "кирпичики" для этого нужно закладывать уже сейчас. Глава государства в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Нужно создавать такой цифровой профиль в области медицины в общенациональном масштабе для всего российского здравоохранения. Но это всё дело будущего, но, в целом, закладывать такие кирпичики в фундамент нашего здравоохранения нужно, конечно, сейчас. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988678519.html

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россия, владимир путин, сбер, здоровье - общество