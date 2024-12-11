https://ria.ru/20241211/putin-1988679280.html
Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения
Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения - РИА Новости, 11.12.2024
Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может появиться цифровой профиль для всего здравоохранения РФ: "кирпичики" для этого нужно закладывать... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:16
2024-12-11T19:16
2024-12-11T19:16
россия
владимир путин
сбер
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не исключил, что в будущем может появиться цифровой профиль для всего здравоохранения РФ: "кирпичики" для этого нужно закладывать уже сейчас. Глава государства в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Нужно создавать такой цифровой профиль в области медицины в общенациональном масштабе для всего российского здравоохранения. Но это всё дело будущего, но, в целом, закладывать такие кирпичики в фундамент нашего здравоохранения нужно, конечно, сейчас. Надеюсь, так оно и будет", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, сбер, здоровье - общество
Россия, Владимир Путин, Сбер, Здоровье - Общество
Путин допустил появление цифрового профиля для всего здравоохранения
Путин призвал закладывать фундамент создания цифрового профиля здравоохранения