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Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям - РИА Новости, 11.12.2024
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19:14 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988679137.html
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям - РИА Новости, 11.12.2024
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям
Нельзя работу с применением возможностей искусственного интеллекта в области образования отдавать на откуп крупным компаниям, однако есть исключения среди них – РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:14
2024-12-11T19:14
россия
москва
владимир путин
сбербанк россии
сбер
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нельзя работу с применением возможностей искусственного интеллекта в области образования отдавать на откуп крупным компаниям, однако есть исключения среди них – "Сбербанк", пошутил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ и принял участие в дискуссии "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Я полностью с вами согласен, что нельзя всю эту работу, в особенности применение возможностей искусственного интеллекта в образовании, отдавать на откуп крупным компаниям. За исключением "Сбербанка", - сказал глава государства. Кроме того, российский лидер отметил, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он призван лишь дополнять их работу. "Задачи для искусственного интеллекта делает все-таки человек – учитель", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
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россия, москва, владимир путин, сбербанк россии, сбер, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сбербанк России, Сбер, Общество
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям

Путин: нельзя работу с ИИ в образовании отдавать на откуп крупным компаниям в РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нельзя работу с применением возможностей искусственного интеллекта в области образования отдавать на откуп крупным компаниям, однако есть исключения среди них – "Сбербанк", пошутил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ и принял участие в дискуссии "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Путин согласился с тем, что ИИ не должен заменять учителей
Вчера, 18:45
"Я полностью с вами согласен, что нельзя всю эту работу, в особенности применение возможностей искусственного интеллекта в образовании, отдавать на откуп крупным компаниям. За исключением "Сбербанка", - сказал глава государства.
Кроме того, российский лидер отметил, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он призван лишь дополнять их работу. "Задачи для искусственного интеллекта делает все-таки человек – учитель", - подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателями парламентов государств – членов ОДКБ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Разработки ИИ должны опираться на прочный фундамент, заявил Путин
Вчера, 18:52
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСбербанк РоссииСберОбщество
 
 
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