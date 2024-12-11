https://ria.ru/20241211/putin-1988679137.html
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям - РИА Новости, 11.12.2024
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям
Нельзя работу с применением возможностей искусственного интеллекта в области образования отдавать на откуп крупным компаниям, однако есть исключения среди них – РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:14
2024-12-11T19:14
2024-12-11T19:14
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Нельзя работу с применением возможностей искусственного интеллекта в области образования отдавать на откуп крупным компаниям, однако есть исключения среди них – "Сбербанк", пошутил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ и принял участие в дискуссии "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Я полностью с вами согласен, что нельзя всю эту работу, в особенности применение возможностей искусственного интеллекта в образовании, отдавать на откуп крупным компаниям. За исключением "Сбербанка", - сказал глава государства. Кроме того, российский лидер отметил, что искусственный интеллект не должен заменять учителей, он призван лишь дополнять их работу. "Задачи для искусственного интеллекта делает все-таки человек – учитель", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
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россия, москва, владимир путин, сбербанк россии, сбер, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сбербанк России, Сбер, Общество
Путин: нельзя отдавать работу с ИИ в образовании на откуп крупным компаниям
Путин: нельзя работу с ИИ в образовании отдавать на откуп крупным компаниям в РФ