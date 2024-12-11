https://ria.ru/20241211/putin-1988678519.html
Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин
Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин
Внедрение искусственного интеллекта когда-нибудь сможет помочь человеку отказаться от антибиотиков, хотя пока без этого не обойтись, сказал президент РФ... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:13
2024-12-11T19:13
2024-12-11T19:14
технологии
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владимир путин
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта когда-нибудь сможет помочь человеку отказаться от антибиотиков, хотя пока без этого не обойтись, сказал президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту. "Лучше бы было если бы с помощью искусственного интеллекта нам когда-то вообще... Удалось бы отказаться от антибиотиков. Хотя, наверное, пока без этого не обойтись, но в этом направлении вполне с помощью искусственного интеллекта можно двигаться", — сказал президент.
https://ria.ru/20241211/putin-1988663230.html
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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), в мире
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ), В мире
Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин
Путин считает, что ИИ когда-нибудь поможет человеку отказаться от антибиотиков