https://ria.ru/20241211/putin-1988678519.html

Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин

Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Внедрение ИИ поможет в будущем отказаться от антибиотиков, заявил Путин

Внедрение искусственного интеллекта когда-нибудь сможет помочь человеку отказаться от антибиотиков, хотя пока без этого не обойтись, сказал президент РФ... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:13

2024-12-11T19:13

2024-12-11T19:14

технологии

россия

владимир путин

искусственный интеллект (ии)

в мире

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта когда-нибудь сможет помочь человеку отказаться от антибиотиков, хотя пока без этого не обойтись, сказал президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту. "Лучше бы было если бы с помощью искусственного интеллекта нам когда-то вообще... Удалось бы отказаться от антибиотиков. Хотя, наверное, пока без этого не обойтись, но в этом направлении вполне с помощью искусственного интеллекта можно двигаться", — сказал президент.

https://ria.ru/20241211/putin-1988663230.html

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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), в мире