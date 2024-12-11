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Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде
Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде
Около 200 услуг в России оказываются органами власти в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна будет и дальше двигаться в этом РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:09
2024-12-11T19:09
2024-12-11T19:09
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 200 услуг в России оказываются органами власти в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна будет и дальше двигаться в этом направлении. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ и принял участие в дискуссии "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий... В целом по России около 200 видов услуг оказываются органами власти в электронном виде. Это очень неплохой результат, но, безусловно, нужно двигаться дальше, и мы будем это делать, будем двигаться по этому направлению вперед", - сказал глава государства.
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россия, москва, владимир путин, сбер, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер, Общество
Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде
Путин: в РФ около 200 услуг оказываются органами власти в электронном виде