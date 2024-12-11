https://ria.ru/20241211/putin-1988677171.html

Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде

Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал число услуг, оказываемых органами власти в электронном виде

Около 200 услуг в России оказываются органами власти в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна будет и дальше двигаться в этом РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:09

2024-12-11T19:09

2024-12-11T19:09

россия

москва

владимир путин

сбер

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около 200 услуг в России оказываются органами власти в электронном виде, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что страна будет и дальше двигаться в этом направлении. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где осмотрел выставку разработок в сфере ИИ и принял участие в дискуссии "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Мы, безусловно, являемся одними из лидеров в мире по оказанию госуслуг с помощью современных технологий... В целом по России около 200 видов услуг оказываются органами власти в электронном виде. Это очень неплохой результат, но, безусловно, нужно двигаться дальше, и мы будем это делать, будем двигаться по этому направлению вперед", - сказал глава государства.

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россия, москва, владимир путин, сбер, общество