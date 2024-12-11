https://ria.ru/20241211/putin-1988672952.html

Россия готова пропагандировать свои достижения в сфере ИИ, заявил Путин

Россия готова пропагандировать свои достижения в сфере ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Россия готова пропагандировать свои достижения в сфере ИИ, заявил Путин

Россия готова пропагандировать и презентовать свои достижения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:49

2024-12-11T18:49

2024-12-11T18:49

россия

москва

оаэ

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова пропагандировать и презентовать свои достижения в сфере искусственного интеллекта (ИИ), заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Во всех этих сферах (транспорт, здравоохранение, образование, борьба с преступностью и многое другое), конечно, искусственный интеллект играет огромное значение, огромную роль играет. И без всяких сомнений возможности эти будут наращиваться, а мы постараемся всех их использовать. Ваше (ОАЭ) предложение... которые я пометил для себя, и доклад о возможностях искусственного интеллекта, наши достижения, конечно, мы готовы пропагандировать, презентовать", - сказал Путин.

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россия

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россия, москва, оаэ, владимир путин, сбер, общество