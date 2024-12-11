https://ria.ru/20241211/putin-1988672808.html
ИИ поможет обеспечить равный доступ к образованию, заявил Путин
ИИ поможет обеспечить равный доступ к образованию, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
ИИ поможет обеспечить равный доступ к образованию, заявил Путин
Важно, чтобы все имели равный доступ к возможностям образования, с помощью искусственного интеллекта можно решать эту задачу, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:49
2024-12-11T18:49
2024-12-11T18:49
общество
технологии
россия
владимир путин
образование - общество
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Важно, чтобы все имели равный доступ к возможностям образования, с помощью искусственного интеллекта можно решать эту задачу, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Очень важно, чтобы любой человек, который хочет получать новые знания и вообще развиваться, получать образование, где бы он ни находился, имел равный доступ к этим возможностям. И, конечно, с использованием современных методов обучения, тем более с помощью искусственного интеллекта, можно эту задачу решить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241211/putin--1988671346.html
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общество, технологии, россия, владимир путин, образование - общество, искусственный интеллект (ии)
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ поможет обеспечить равный доступ к образованию, заявил Путин
Путин: ИИ поможет решить задачу обеспечения равного доступа к образованию