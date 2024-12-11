https://ria.ru/20241211/putin-1988670547.html
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, делает принятие решений органами власти прозрачным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:41
2024-12-11T18:41
2024-12-11T18:41
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
технологии
коррупция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988663382_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_0acca3973075a0aa288443f1ab77bd69.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, делает принятие решений органами власти прозрачным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Есть еще одна важная вещь, на которую хотел бы обратить внимание – для всех стран это имеет значение… Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными и дает людям это все проконтролировать. Они, эти решения, принимаемые на основе искусственного интеллекта, являются обоснованными и понятными для людей", - сказал Путин. "А все это вместе создает устойчивую внутриполитическую обстановку, потому что самое главное в решениях вопросов подобного рода – это доверие со стороны людей к тому, что делает власть. А искусственный интеллект, безусловно, помогает это делать", - добавил он.
https://ria.ru/20241211/putin-1988667494.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988663382_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ccb2d5f65505dad7f20ba3bf96fc6230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), технологии, коррупция
Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Коррупция
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин
Путин: ИИ помогает в борьбе с коррупцией и в принятии прозрачных решений