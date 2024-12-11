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Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:41 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988670547.html
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, делает принятие решений органами власти прозрачным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:41
2024-12-11T18:41
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
технологии
коррупция
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, делает принятие решений органами власти прозрачным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Есть еще одна важная вещь, на которую хотел бы обратить внимание – для всех стран это имеет значение… Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными и дает людям это все проконтролировать. Они, эти решения, принимаемые на основе искусственного интеллекта, являются обоснованными и понятными для людей", - сказал Путин. "А все это вместе создает устойчивую внутриполитическую обстановку, потому что самое главное в решениях вопросов подобного рода – это доверие со стороны людей к тому, что делает власть. А искусственный интеллект, безусловно, помогает это делать", - добавил он.
https://ria.ru/20241211/putin-1988667494.html
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россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), технологии, коррупция
Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии, Коррупция
Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, заявил Путин

Путин: ИИ помогает в борьбе с коррупцией и в принятии прозрачных решений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Использование ИИ помогает в борьбе с коррупцией, делает принятие решений органами власти прозрачным, заявил президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"Есть еще одна важная вещь, на которую хотел бы обратить внимание – для всех стран это имеет значение… Это борьба с коррупцией и злоупотреблениями со стороны власти, потому что использование искусственного интеллекта делает принимаемые решения прозрачными и дает людям это все проконтролировать. Они, эти решения, принимаемые на основе искусственного интеллекта, являются обоснованными и понятными для людей", - сказал Путин.
"А все это вместе создает устойчивую внутриполитическую обстановку, потому что самое главное в решениях вопросов подобного рода – это доверие со стороны людей к тому, что делает власть. А искусственный интеллект, безусловно, помогает это делать", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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РоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)ТехнологииКоррупция
 
 
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