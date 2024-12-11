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Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком
Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком
Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:40
2024-12-11T18:40
2024-12-11T18:55
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту."Кстати, с премьер-министром Моди мы постоянно встречаемся, говорим об этом. Вы знаете, кроме его идей в Индии, что, естественно, понятно, это человек, который устремлен в будущее. Это можно гарантированно утверждать... Премьер-министр со своего уровня все время старается подтолкнуть развитие Индии, именно в этом, в высокотехнологичном направлении", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
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В мире, Технологии, Индия, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Москва, Сбер
Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком
Путин: Моди старается подтолкнуть развитие Индии в области высоких технологий