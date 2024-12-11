https://ria.ru/20241211/putin-1988670196.html

Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком

Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком - РИА Новости, 11.12.2024

Путин назвал Моди устремленным в будущее человеком

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:40

2024-12-11T18:40

2024-12-11T18:55

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно встречается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве на международную конференцию по искусственному интеллекту."Кстати, с премьер-министром Моди мы постоянно встречаемся, говорим об этом. Вы знаете, кроме его идей в Индии, что, естественно, понятно, это человек, который устремлен в будущее. Это можно гарантированно утверждать... Премьер-министр со своего уровня все время старается подтолкнуть развитие Индии, именно в этом, в высокотехнологичном направлении", - сказал Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

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в мире, технологии, индия, россия, владимир путин, нарендра моди, москва, сбер