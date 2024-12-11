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Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
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18:39 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988670042.html
Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин
Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин
Применение искусственного интеллекта в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, в том числе финансовых, сделает работу власти эффективнее, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:39
2024-12-11T18:39
технологии
россия
владимир путин
искусственный интеллект (ии)
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, в том числе финансовых, сделает работу власти эффективнее, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важным является и для самих органов управления, и для граждан применение искусственного интеллекта. (Это - ред.) позволяет не только увеличивать скорость принятия решений, иметь обратную связь, но и ведет к оптимизации расходов, ресурсов - и финансовых, и земельных, и ресурсов по использованию воды и электричества. По всем направлениям делает работу органов власти более эффективной", - сказал глава государства на международной конференции по искусственному интеллекту.
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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), экономика
Технологии, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ), Экономика
Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин

Путин: применение ИИ в госуправлении поможет оптимизировать финансовые ресурсы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, в том числе финансовых, сделает работу власти эффективнее, заявил президент России Владимир Путин.
"Очень важным является и для самих органов управления, и для граждан применение искусственного интеллекта. (Это - ред.) позволяет не только увеличивать скорость принятия решений, иметь обратную связь, но и ведет к оптимизации расходов, ресурсов - и финансовых, и земельных, и ресурсов по использованию воды и электричества. По всем направлениям делает работу органов власти более эффективной", - сказал глава государства на международной конференции по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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ТехнологииРоссияВладимир ПутинИскусственный интеллект (ИИ)Экономика
 
 
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