https://ria.ru/20241211/putin-1988670042.html

Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин

Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Применение ИИ в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, заявил Путин

Применение искусственного интеллекта в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, в том числе финансовых, сделает работу власти эффективнее, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:39

2024-12-11T18:39

2024-12-11T18:39

технологии

россия

владимир путин

искусственный интеллект (ии)

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Применение искусственного интеллекта в госуправлении приведет к оптимизации ресурсов, в том числе финансовых, сделает работу власти эффективнее, заявил президент России Владимир Путин. "Очень важным является и для самих органов управления, и для граждан применение искусственного интеллекта. (Это - ред.) позволяет не только увеличивать скорость принятия решений, иметь обратную связь, но и ведет к оптимизации расходов, ресурсов - и финансовых, и земельных, и ресурсов по использованию воды и электричества. По всем направлениям делает работу органов власти более эффективной", - сказал глава государства на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988665464.html

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2024

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технологии, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии), экономика