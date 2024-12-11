https://ria.ru/20241211/putin-1988669091.html
Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин
Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин
Усилия президента ОАЭ по внедрению искусственного интеллекта дают результаты, страна достигла невероятных высот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:36
2024-12-11T18:36
2024-12-11T18:36
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искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Усилия президента ОАЭ по внедрению искусственного интеллекта дают результаты, страна достигла невероятных высот, заявил президент РФ Владимир Путин. "Усилия (президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна - ред.) по этому направлению, по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни, по его развитию, они дают результаты. Мы знаем, на каком уровне международных рейтингов находились Арабские Эмираты в прошлом году и знаем, что на этой рейтинговой лестнице ваша страна просто сделала невероятные достижения, достигла невероятных высот, просто на несколько этапов, на несколько позиций вверх поднялась", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
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в мире, технологии, оаэ, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)
В мире, Технологии, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Искусственный интеллект (ИИ)
Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин
Путин: ОАЭ достигли невероятных высот во внедрении ИИ