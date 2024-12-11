https://ria.ru/20241211/putin-1988669091.html

Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин

Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Усилия президента ОАЭ по внедрению ИИ дают результаты, заявил Путин

Усилия президента ОАЭ по внедрению искусственного интеллекта дают результаты, страна достигла невероятных высот, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:36

2024-12-11T18:36

2024-12-11T18:36

в мире

технологии

оаэ

россия

владимир путин

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914145637_0:0:2905:1634_1920x0_80_0_0_53703f2d1eb4ef28a094a13e3fe84e51.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Усилия президента ОАЭ по внедрению искусственного интеллекта дают результаты, страна достигла невероятных высот, заявил президент РФ Владимир Путин. "Усилия (президента ОАЭ Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна - ред.) по этому направлению, по внедрению искусственного интеллекта во все сферы жизни, по его развитию, они дают результаты. Мы знаем, на каком уровне международных рейтингов находились Арабские Эмираты в прошлом году и знаем, что на этой рейтинговой лестнице ваша страна просто сделала невероятные достижения, достигла невероятных высот, просто на несколько этапов, на несколько позиций вверх поднялась", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, оаэ, россия, владимир путин, искусственный интеллект (ии)