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Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
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18:35 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988668791.html
Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ
Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ
Президент России Владимир Путин отметил, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уделяет внимание и придает большое значение развитию искусственного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:35
2024-12-11T18:35
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
искусственный интеллект (ии)
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уделяет внимание и придает большое значение развитию искусственного интеллекта. "Хотел бы отметить, я это знаю по личным контактам с президентом Объединённых Арабских Эмиратов. Президент, господин Аль Нахайян уделяет этому (развитию ИИ - ред.) огромное внимание и придаёт большое значение", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html
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россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире, искусственный интеллект (ии), технологии
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
Путин отметил внимание президента ОАЭ к развитию ИИ

Путин: президент ОАЭ придает большое значение развитию искусственного интеллекта

© AP Photo / Markus SchreiberМухаммад бен Зайд аль-Нахайян
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян уделяет внимание и придает большое значение развитию искусственного интеллекта.
"Хотел бы отметить, я это знаю по личным контактам с президентом Объединённых Арабских Эмиратов. Президент, господин Аль Нахайян уделяет этому (развитию ИИ - ред.) огромное внимание и придаёт большое значение", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
Президент РФ Владимир Путин выступает на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Россия будет работать в сфере ИИ с другими странами, заявил Путин
Вчера, 18:11
 
РоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВ миреИскусственный интеллект (ИИ)Технологии
 
 
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