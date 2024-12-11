https://ria.ru/20241211/putin-1988667494.html
Путин оценил результаты применения ИИ для борьбы с преступностью в Москве
Путин оценил результаты применения ИИ для борьбы с преступностью в Москве - РИА Новости, 11.12.2024
Путин оценил результаты применения ИИ для борьбы с преступностью в Москве
Президент России Владимир Путин назвал потрясающими результаты Москвы в использовании искусственного интеллекта в борьбе с преступностью. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:30
2024-12-11T18:30
2024-12-11T18:41
технологии
москва
россия
владимир путин
сбер
искусственный интеллект (ии)
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал потрясающими результаты Москвы в использовании искусственного интеллекта в борьбе с преступностью. Путин в среду прибыл в центральный офис "Сбера" в Москве, где принимает участие в пленарном заседании международной конференции AI Journey 2024 "Путешествие в мир искусственного интеллекта". "Одно из показательных направлений использования искусственного интеллекта - это, конечно, борьба с преступностью, вы сейчас сказали об этом, на примере деятельности и результатов работы полиции Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе в Дубае. И в Москве тоже такие же результаты. На первый взгляд просто необычные, если не сказать потрясающие", - сказал Путин, выступая на конференции. Президент добавил, что количество грабежей сократилось в 10,5 раза, а квартирных краж - в 34,5 раза именно из-за использования возможностей ИИ.
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Путин о роли искусственного интеллекта в борьбе с преступностью
"Количество квартирных краж почти в 35 раз сократилось в Москве". Путин назвал потрясающими результаты столицы в использовании искусственного интеллекта в борьбе с преступностью.
2024-12-11T18:30
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РИА Новости
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технологии, москва, россия, владимир путин, сбер, искусственный интеллект (ии), общество
Технологии, Москва, Россия, Владимир Путин, Сбер, Искусственный интеллект (ИИ), Общество
Путин оценил результаты применения ИИ для борьбы с преступностью в Москве
Путин назвал результаты ИИ в борьбе с преступностью в Москве потрясающими