https://ria.ru/20241211/putin-1988667328.html

Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин

Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин

Принципы и алгоритмы работы искусственного интеллекта закладывают люди, опираясь на свои ценности и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:30

2024-12-11T18:30

2024-12-11T18:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Принципы и алгоритмы работы искусственного интеллекта закладывают люди, опираясь на свои ценности и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае пока и в основном, закладывают люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988667087.html

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россия, владимир путин, общество