https://ria.ru/20241211/putin-1988667328.html
Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин
Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин
Принципы и алгоритмы работы искусственного интеллекта закладывают люди, опираясь на свои ценности и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:30
2024-12-11T18:30
2024-12-11T18:30
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988663382_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_0acca3973075a0aa288443f1ab77bd69.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Принципы и алгоритмы работы искусственного интеллекта закладывают люди, опираясь на свои ценности и интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Алгоритмы, принципы работы искусственного интеллекта закладывают, безусловно, во всяком случае пока и в основном, закладывают люди, ориентируясь на определенные ценности, язык, образы, культуру, понимание истории, традиций, на национальные особенности и интересы", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988667087.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988663382_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ccb2d5f65505dad7f20ba3bf96fc6230.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Принципы и алгоритмы работы ИИ закладывают люди, заявил Путин
Путин: принципы работы ИИ закладывают люди, опираясь на ценности и интересы