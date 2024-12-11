https://ria.ru/20241211/putin-1988667237.html

Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении

Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении

Искусственный интеллект можно применять во всех сферах государственной власти и управления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:29

2024-12-11T18:29

2024-12-11T18:30

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект можно применять во всех сферах государственной власти и управления, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, где можно использовать (искусственный интеллект - ред.), мы уже об этом говорили, коллега из Арабских Эмиратов тоже сказала, действительно, везде, во всех сферах государственной власти и управления", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988666668.html

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общество, россия, владимир путин