https://ria.ru/20241211/putin-1988667237.html
Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении
Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении
Искусственный интеллект можно применять во всех сферах государственной власти и управления, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:29
2024-12-11T18:29
2024-12-11T18:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект можно применять во всех сферах государственной власти и управления, заявил президент России Владимир Путин."Что касается того, где можно использовать (искусственный интеллект - ред.), мы уже об этом говорили, коллега из Арабских Эмиратов тоже сказала, действительно, везде, во всех сферах государственной власти и управления", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988666668.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о возможности применения ИИ в госуправлении
Путин: ИИ можно применять во всех сферах государственной власти и управления