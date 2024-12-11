https://ria.ru/20241211/putin-1988666333.html
Компании будут создавать продукты в сфере ИИ для всего мира, заявил Путин
Компании будут создавать продукты в сфере ИИ для всего мира, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Компании будут создавать продукты в сфере ИИ для всего мира, заявил Путин
Российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги в области искусственного интеллекта и для РФ, и для всего мира, заявил президент России... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:23
2024-12-11T18:23
2024-12-11T18:23
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги в области искусственного интеллекта и для РФ, и для всего мира, заявил президент России Владимир Путин. "Отечественные российские компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира", - заявил Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988657837.html
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технологии, россия, владимир путин, ии, искусственный интеллект (ии), экономика, в мире
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Экономика, В мире
Компании будут создавать продукты в сфере ИИ для всего мира, заявил Путин
Путин: компании из РФ будут создавать ИИ-продукты и услуги для всего мира