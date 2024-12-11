https://ria.ru/20241211/putin-1988665820.html
ИИ поможет увидеть полную картину того что волнует россиян, заявил Путин
ИИ поможет увидеть полную картину того что волнует россиян, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
ИИ поможет увидеть полную картину того что волнует россиян, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу прямой линии благодаря ИИ можно будет увидеть полную картину волнующих россиян вопросов, заявил президент РФ... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:20
2024-12-11T18:20
2024-12-11T18:20
общество
россия
владимир путин
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технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу прямой линии благодаря ИИ можно будет увидеть полную картину волнующих россиян вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уже к началу программы мы сможем увидеть практически полную, объективную и всестороннюю картину, какие вопросы являются актуальными для людей, причем самых разных возрастов, поколений, профессий для жителей конкретных населенных пунктов, городов, регионов", - сказал Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту. Президент отметил, что раньше операторы колл-центра, сотрудники общероссийского народного фронта вручную отбирали волнующие вопросы от россиян.
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"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
2024-12-11T18:20
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общество, россия, владимир путин, ии, технологии, видео
Общество, Россия, Владимир Путин, ИИ, Технологии
ИИ поможет увидеть полную картину того что волнует россиян, заявил Путин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу прямой линии благодаря ИИ можно будет увидеть полную картину волнующих россиян вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-12-11T18:20
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PT2M13S
ИИ поможет увидеть полную картину того что волнует россиян, заявил Путин
Путин: ИИ поможет увидеть полную картину волнующих россиян вопросов