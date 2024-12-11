https://ria.ru/20241211/putin-1988664238.html
Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ
Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ
Россия должна на равных участвовать в мировой гонке по развитию новых технологий, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:13
2024-12-11T18:13
2024-12-11T18:13
наука
россия
владимир путин
ии
искусственный интеллект (ии)
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия должна на равных участвовать в мировой гонке по развитию новых технологий, заявил глава государства Владимир Путин. "Наша прямая обязанность их (ученых - ред.) наследие развивать, на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта", - сказал президент на Международной конференции по искусственному интеллекту.
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россия, владимир путин, ии, искусственный интеллект (ии), технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, ИИ, Искусственный интеллект (ИИ), Технологии
Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ
Путин, заявил, что РФ должна на равных участвовать в мировой гонке в сфере ИИ