https://ria.ru/20241211/putin-1988664238.html

Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ

Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин призвал ученых на равных участвовать в мировой гонке по ИИ

Россия должна на равных участвовать в мировой гонке по развитию новых технологий, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:13

2024-12-11T18:13

2024-12-11T18:13

наука

россия

владимир путин

ии

искусственный интеллект (ии)

технологии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия должна на равных участвовать в мировой гонке по развитию новых технологий, заявил глава государства Владимир Путин. "Наша прямая обязанность их (ученых - ред.) наследие развивать, на равных участвовать в мировой гонке по созданию сильного искусственного интеллекта", - сказал президент на Международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988658673.html

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2024

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россия, владимир путин, ии, искусственный интеллект (ии), технологии