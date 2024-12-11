https://ria.ru/20241211/putin-1988663795.html

Россия будет работать в сфере ИИ с другими странами, заявил Путин

Россия будет работать в сфере ИИ с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Россия будет работать в сфере ИИ с другими странами, заявил Путин

Россия продолжит работу в области искусственного интеллекта с теми странами, которые хотят этого, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:11

2024-12-11T18:11

2024-12-11T18:11

технологии

россия

владимир путин

ии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия продолжит работу в области искусственного интеллекта с теми странами, которые хотят этого, заявил президент РФ Владимир Путин. "Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами создавать такие технологии (в области искусственного интеллекта - ред.), конечно, во взаимодействии с теми, кто хочет с нами работать", - сказал он в ходе своего выступления на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988658673.html

россия

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2024

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технологии, россия, владимир путин, ии