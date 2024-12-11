https://ria.ru/20241211/putin-1988663230.html
Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ
Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ
Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:09
2024-12-11T18:09
2024-12-11T18:09
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта - таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности", - сказал Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.
https://ria.ru/20241211/putin-1988658826.html
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технологии, россия, владимир путин, ии
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ
Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ
Путин заявил, что способность к рассуждению приведет к появлению сильного ИИ