https://ria.ru/20241211/putin-1988663230.html

Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ

Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал, что может привести к появлению сильного ИИ

Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:09

2024-12-11T18:09

2024-12-11T18:09

технологии

россия

владимир путин

ии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Развитие способности к рассуждению в скором времени может привести к появлению сильного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Все больше экспертов, ученых говорят о том, что развитие способности к рассуждению уже в обозримой перспективе приведет к появлению так называемого сильного искусственного интеллекта - таких технологий, которые превзойдут человека в ключевых видах деятельности", - сказал Путин в ходе выступления на Международной конференции по искусственному интеллекту.

https://ria.ru/20241211/putin-1988658826.html

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технологии, россия, владимир путин, ии