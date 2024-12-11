https://ria.ru/20241211/putin-1988661707.html

Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин

Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин

Многие услуги в РФ в ближайшие годы должны будут предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

2024-12-11T18:03

технологии

россия

владимир путин

ии

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многие услуги в РФ в ближайшие годы должны будут предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Такие платформенные решения должны стать основой для цифровизации систем управления субъектов Российской Федерации. Уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html

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Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта 2024-12-11T18:03 true PT2M09S

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технологии, россия, владимир путин, ии, общество