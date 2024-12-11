https://ria.ru/20241211/putin-1988661707.html
Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин
Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин
Многие услуги в РФ в ближайшие годы должны будут предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:03
2024-12-11T18:03
технологии
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Многие услуги в РФ в ближайшие годы должны будут предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Такие платформенные решения должны стать основой для цифровизации систем управления субъектов Российской Федерации. Уже в ближайшие годы многие региональные сервисы, услуги должны предоставляться с помощью генеративного искусственного интеллекта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241211/putin-1988654989.html
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Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта
Путин о развитии инструментов генеративного искусственного интеллекта
2024-12-11T18:03
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технологии, россия, владимир путин, ии, общество
Технологии, Россия, Владимир Путин, ИИ, Общество
Услуги будут предоставляться с помощью генеративного ИИ, заявил Путин
Путин: многие услуги в РФ в ближайшие годы должны предоставляться с помощью ИИ