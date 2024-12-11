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Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
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17:58 11.12.2024 (обновлено: 18:20 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/putin-1988659585.html
Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ
Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ - РИА Новости, 11.12.2024
Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ
Работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду в рамках международной конференции по искусственному интеллекту, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:58
2024-12-11T18:20
в мире
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду в рамках международной конференции по искусственному интеллекту, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС, других заинтересованных государств. Старт такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю, на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал он.Путин рассчитывает, что к международному альянсу будут присоединяться и новые иностранные участники, в том числе первые лица государств.
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в мире, россия, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ

Путин: работа альянса БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду в рамках международной конференции по искусственному интеллекту, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС, других заинтересованных государств. Старт такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю, на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал он.
Путин рассчитывает, что к международному альянсу будут присоединяться и новые иностранные участники, в том числе первые лица государств.
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