https://ria.ru/20241211/putin-1988659585.html

Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ

Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ - РИА Новости, 11.12.2024

Путин рассказал, когда будет запущена работа БРИКС в области развития ИИ

Работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду в рамках международной конференции по искусственному интеллекту, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:58

2024-12-11T17:58

2024-12-11T18:20

в мире

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Работа Международного альянса стран БРИКС в области развития ИИ будет запущена в среду в рамках международной конференции по искусственному интеллекту, заявил президент РФ Владимир Путин."Уверен, что серьезный импульс такому сотрудничеству придаст международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС, других заинтересованных государств. Старт такого альянса дадим уже сегодня, насколько я понимаю, на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", - сказал он.Путин рассчитывает, что к международному альянсу будут присоединяться и новые иностранные участники, в том числе первые лица государств.

https://ria.ru/20241204/briks-1987363980.html

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в мире, россия, владимир путин, брикс