https://ria.ru/20241211/putin-1988657038.html

Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин

Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин

Вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:53

2024-12-11T17:53

2024-12-11T17:53

россия

владимир путин

ии

технологии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Те ограничения, которые вводятся в отношении российской экономики, подталкивают нас находить новые решения. И вы их находите", - сказал он, обращаясь к российским компаниям.

https://ria.ru/20241211/putin-1988656885.html

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россия, владимир путин, ии, технологии