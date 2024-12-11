https://ria.ru/20241211/putin-1988657038.html
Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин
Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин
Вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:53
2024-12-11T17:53
2024-12-11T17:53
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Вводимые в отношении российской экономики ограничения подталкивают отечественные компании находить новые решения, и они это делают, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Те ограничения, которые вводятся в отношении российской экономики, подталкивают нас находить новые решения. И вы их находите", - сказал он, обращаясь к российским компаниям.
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россия, владимир путин, ии, технологии
Россия, Владимир Путин, ИИ, Технологии
Ограничения подталкивают российские компании к развитию, заявил Путин
Путин заявил, что ограничения подталкивают компании находить новые решения