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Путин назвал ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей - РИА Новости, 11.12.2024
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17:52 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/putin-1988656885.html
Путин назвал ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей
Путин назвал ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей - РИА Новости, 11.12.2024
Путин назвал ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей
Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:52
2024-12-11T17:52
технологии
россия
москва
владимир путин
сбер
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ. "Уважаемые коллеги, технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал глава государства.
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россия
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Вступительная речь Путина на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта"
Президент выступает на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»
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технологии, россия, москва, владимир путин, сбер
Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, Сбер
Путин назвал ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей

Путин назвал технологии ИИ важнейшим ресурсом достижения национальных целей РФ

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом достижения национальных целей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ.
"Уважаемые коллеги, технологии искусственного интеллекта призваны стать важнейшим ресурсом для достижения национальных целей развития: обеспечить укрепление обороноспособности страны, качественное развитие экономики и социальных отраслей, госуправление, рост инноваций. Чтобы успешно решать эти задачи, Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу применения, проникновению искусственного интеллекта во все без исключения сферы нашей жизни", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин посещает выставку Российского фонда прямых инвестиций в рамках Делового форума БРИКС в Москве. Слева: тестировщик Максим Емец играет на электрогитаре с помощью бионического протеза Манифесто кисть производства российской компании Моторика - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путину показали возможности искусственного интеллекта на площадке БРИКС
18 октября, 12:55
 
ТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинСбер
 
 
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